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想討回2.2億遭詐加密幣 數百受害者得先和政府司法角力

記者顏伶如／綜合報導
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以加密貨幣投資為誘餌的「殺豬盤」(Pig Butchering)詐騙近年出現爆發...
以加密貨幣投資為誘餌的「殺豬盤」(Pig Butchering)詐騙近年出現爆發式成長；示意圖。（路透）

華爾街日報9日報導，以加密貨幣投資為誘餌的「殺豬盤」(Pig Butchering)詐騙近年出現爆發式成長，美國執法部門共同成立的「大鮪魚行動」(Operation Big Tuna)打擊行動雖然查扣了2億2500萬元資金，但受害者想拿回遭騙金額卻必須跟政府部門展開司法角力。

「大鮪魚行動」名稱來自於熱門影集「辦公室風雲」(The Office，又譯「我們的辦公室」)劇中角色吉姆·哈波特(Jim Halpert)的惡搞綽號 「大鮪魚」，行動目標在於瓦解位於菲律賓的詐騙園區。哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)2025年6月宣布，「大鮪魚行動」已經查扣2億2500萬元資金，受害者可望獲得全額賠償。

資金爭奪戰開打

然而，對於被查扣資金的爭奪戰就此引發。

2025年10月，在英屬維爾京群島註冊的線上博弈公司Infiniweb Technology向司法部提出異議，指稱遭扣的2億2500萬元資金數位錢包為公司持有，與詐騙案件無關。Infiniweb提起的訴訟正在進行中，數百名詐騙受害者的索賠行動因此受阻。

加州婦人妮薇‧考爾(Nivie Kaul)2022年遭遇加密貨幣詐騙損失超過800多萬元之後，放棄原本擔任的法律顧問工作，學會如何在數位帳本上追蹤加密貨幣。向執法部門請求幫忙卻得到愛莫能助的回應之後，考爾發現某些資金流入土耳其，因此在土耳其提出訴訟。

土耳其檢察官認定資金遭到專業洗錢集團掌握，2023年查扣一個擁有1億多元的數位錢包。考爾以為能拿回土耳其政府幫忙追回的資金，卻面臨另一個挑戰：美國執法部門透過「大鮪魚行動」取得了可疑數位錢包與2億2500萬元加密貨幣資產的託管權。

2022年，住在邁阿密的70多歲保險公司老闆史提威爾(Charles Stilwell)在Facebook Messenger認識自稱「張艾米」(Amity Zhang，音譯)的用戶，聲稱叔叔經營加密貨幣投資有豐厚獲利，結果受騙50萬元。

委任律師透過區塊鏈分析數據調查發現，史提威爾等118名受害者的遭騙損失出現在「大鮪魚行動」查扣資金裡。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛2025年6月宣布「大鮪魚行動」已經查扣2億2500萬...
哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛2025年6月宣布「大鮪魚行動」已經查扣2億2500萬元資金，受害者可望獲得全額賠償。其實關於這筆錢的爭奪戰才要展開。(路透)

和解協議近尾聲

數百名受害者要求從查扣資金裡拿回遭騙金額，但政府律師主張，遭扣資產必須先獲得法官批准，然後才能還錢給受害者。報導指出，司法部8月表示，和解協議已經接近達成，受害者最終可能獲得賠付，但受害者可能要等待好幾個月，才能知道能否獲得賠償以及具體金額。

精華 FAQ

  • 這筆2億2500萬元加密資產原本被執法部門視為來自「殺豬盤」詐騙金流，目標是追查並瓦解位於菲律賓的詐騙園區，並希望用於補償受害者損失。

  • 因為英屬維爾京群島註冊公司Infiniweb主張資金屬於公司、與詐騙無關，相關訴訟仍在進行；政府則表示，這些資產要先經法官批准，受害者才能獲賠。

  • 像加州的Nivie Kaul與邁阿密的Charles Stilwell都透過區塊鏈追查到損失資金流向，甚至發現部分資產被查扣，但仍必須面對跨國司法程序與賠付不確定性。

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