防詐第1步：非預期來電不要接 封殺詐團製造恐慌機會

預防詐騙自保之道第一步就是，只要不是預期中的來電，一概拒接；示意圖。（美聯社）

某些民眾自認絕頂聰明，不可能受騙上當，但投資銀行家出身的財經評論員卡蘿‧羅斯(Carol Roth)17日在福斯新聞網撰文指出，科技日新月異讓詐騙份子可以偽造銀行的正確電話號碼，掌握民眾社會安全號碼、母親婚前姓氏等敏感個資來製造恐慌，即使最有智慧的人也可能在無意之間落入陷阱而荷包失血，自保之道第一步就是，只要不是預期中的來電，一概拒接。

羅斯指出，看到銀行、信用卡公司、亞馬遜 (Amazon )、微軟 (Microsoft)等任何有業務往來機構打來的電話，如果並不是約定好的來電，就不要接聽。詐騙份子以「冒名詐騙」(spoofing)手段偽造銀行的正確電話號碼，只要不聽電話，詐騙集團對受害者製造恐慌、迫切感的伎倆就無用武之地。

如果接聽電話，被告知資金面臨風險，受害者在慌張之下通常無法清楚思考，採取在冷靜狀態下並不會採取的行動。

羅斯指出：「我個人建議不要接聽任何電話。」她說，如果來電者有留言，可以自行從聯絡清單裡找出電話，回撥當事人或商家查證。

她表示，收到任何通知問題的語音留言、簡訊或電郵都無須恐慌，要透過可靠的聯絡管道查證。對於銀行、信用卡公司或其他金融機構，可以在信用卡背面或合法的紙本帳單上找到可靠的電話號碼，或者前往官方網站尋找客服電話或電郵地址，如此一來才能掌控聯絡的主動權，確認是否真的發生問題，還是收到詐騙訊息。

她指出，自己掌握聯絡方式，而不是任由詐騙份子操控，是對抗詐騙的關鍵策略。

如果被詐騙份子鎖定，例如從手機收到驗證碼，羅斯指出，千萬不要透露敏感資訊，也不要因此變得慌張。

她表示，詐騙份子通常要求不能報警或不能讓銀行知道發生什麼事，對於這種話術千萬不要相信，應該自行向金融機構或警局協助。

她指出：「你不是詹姆斯‧龐德(James Bond)，沒有捲入國際調查案件，你只是被詐騙集團盯上。」

人工智慧(AI)技術發展能偽造聲音。羅斯指出，家庭成員之間應該設定通關密語，若接到親人聲音來電便能確認身分。