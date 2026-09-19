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消費者更有錢了 用餐體驗變挑剔

記者顏伶如／綜合報導
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目標商店今年投資50億整頓門市，引進熱門品牌，第二季門市與網路銷售成長3.8%。...
目標商店今年投資50億整頓門市，引進熱門品牌，第二季門市與網路銷售成長3.8%。(美聯社)

CNN分析，傳統觀念以為消費者日子過得苦哈哈，拚命尋找最便宜價格以便節省開銷，但其實「K型經濟」(K-shaped economy)正在縮小，愈來愈多民眾邁入更高收入階層，擁有更多可支配資金，對於用餐、購物等花錢地點也變得更挑剔；消費者荷包變更充實後，開始抗拒使用「縮水式通貨膨脹」(shrinkflation)手段的商家，以及用故障的自助結帳機取代真人員工的連鎖商家。

變得更有錢的人，希望到速食店吃到更大更好的漢堡，上館子吃飯享受愉快時光，買東西能有現代化的門市體驗。

零售業分析研究機構Placer.ai分析研究總監霍托維(R.J. Hottovy)說，如果人們覺得物超所值，就會願意多花錢，而且不想表現出自己正在消費降級(trading down)。

報導指出，顧客標準已經提高，連鎖商店必須跟著提升才能留住客人，還要不斷推出新產品，改善消費體驗。

以目標百貨(Target)為例，過去幾年處於混亂狀態，貨架上缺少關鍵產品，結帳時大排長龍，顧客紛紛流失，轉向經過裝修及改善之後的沃爾瑪(Walmart)實體店面與網路配送服務。目標今年投資50億整頓門市，引進熱門品牌，第二季門市與網路銷售成長3.8%。

同樣趨勢也在速食店與坐下用餐的正式餐廳(sit-down restaurants)上演，單憑便宜價格已經不足以吸引客人上門。

就連低收入消費者也變得更加講究，對於麥當勞(McDonald's)一成不便的1元或2元超值套餐興趣缺缺。麥當勞第二季銷售額表現幾乎持平。

現在麥當勞押注更高檔的雞肉餐點、更明亮寬敞的用餐空間，希望爭取客人回流。麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)本月稍早表示：「我們必須提升餐點的風味與品質。」

如今消費者更青睞漢堡王(Burger King)。漢堡王第二季銷售額成長8.5%。漢堡王提升華堡(Whopper)麵包品質並改用更濃郁的蛋黃醬，正在招聘6萬名員工以增加餐廳人力配置。

休閒連鎖餐廳Chili's的案例，堪稱為美國消費者需求為何提供最佳線索。Chili's宣傳主軸強調能以速食店價格獲得更棒的服務，吃到更大份的雞肉三明治與漢堡。Chili's連續五年實現銷售額增長，上一季獲得5.6%增幅。

Chili's執行長霍克曼(Kevin Hochman)最近在財報電話會議上說：「美國消費者追求的是美好體驗與超值消費，客人會一直上門支持實現這些理念的品牌。」

如今麥當勞押注更高檔的雞肉餐點、更明亮寬敞的用餐空間，希望爭取客人回流。(美聯社...
如今麥當勞押注更高檔的雞肉餐點、更明亮寬敞的用餐空間，希望爭取客人回流。(美聯社)

精華 FAQ

  • 核心在於K型經濟縮小，愈來愈多民眾進入較高收入階層，消費能力提升後，不再只追求最低價，而是更在意值不值得、吃得好不好、買得舒不舒服。

  • 因為消費者荷包變得更充實後，對商品縮水卻維持售價、或以故障自助機取代真人服務更敏感，會認為這些做法降低價值與體驗，因而更願意轉向其他品牌。

  • Target改善門市與供應後成長回升，麥當勞靠更高檔餐點與更好環境吸客，漢堡王提升產品與人力後銷售上升，Chili's則以超值體驗搭配較佳服務持續成長。

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