額外費用、退款延誤…退貨難度變高
對慣於輕鬆便捷退貨的美國人來說，網購退貨愈來愈難，並不是愉快的購物經驗，這些難處包括收取費用、縮短退貨期限、延遲退款、乃至警告下次退貨將無法獲得退款等等。
華爾街日報報導，電商退換貨平台Loop Returns追蹤了5000多家商家的信息，發現有 68%的零售商對退貨收取費用，高於五年前的43%。
即使商品完好無損的退回來，支付交易處理費、重新包裝耗費人力與時間，都是成本一部分，商家指出這些費用平均為商品原來價格的27%。
盡管許多退回來的商品會售給清倉店，又或以「狀況良好」或「非原包裝」的名義重新銷售，但是有些退回來的商品根本無法再出售，例如將衣服穿舊後再退回，又或購買節日裝飾品，節日後又退回，此時已破損不堪。
有些人甚至索性把電商網站當成租賃網站。為減少損失，商家只好增加退貨難度。
女性服飾與內衣零售商Lane Bryant目前仍可免費退貨，但只限於親自到店面，也不提供免費的直接換貨服務，郵寄退貨則要收取費用。
Zara、H&M、優衣庫(Uniqlo) 及T.J. Maxx的郵寄退貨，現在收取4.95元至11.99元不等的費用。也有商家索性直接聲明顧客需負擔退貨運費，理由是退貨運費近期持續大幅上漲。
除收取費用，退貨期限也大大縮短。 Loop Returns的數據指出，大部分中小商家的退貨期限平均由39天縮短至37天，大型品牌從43天縮短至38天。梅西百貨(Macy's )的顧客，以前可在購買後一年內退貨，但現在只限於30天之內。
居家用品與建材連鎖店家得寶(Home Depot)宣布，水泵、便攜式蒸發冷卻器、便攜式加熱器限於七天內退貨，而且有關商品必須未使用過，還要出示單據才能獲得退款。
許多商家在退貨政策裡更聲明，如果商品退回來時狀況不佳，它們有權不退款，而且退款所需時間也愈來愈長。
家得寶的說法是需要檢查退回的商品，退款期需要長達17個工作天。
電商巨頭亞馬遜也給退貨流程增加難度，包括查詢退貨原因。對於頻頻退貨的顧客，更會發送訊息建議如何選擇商品，無疑是個軟性警告。
但有消費者認為，退貨成本已經包含在商品價格裡，只要在期限內退貨並保持商品完好無損，他們的退貨就是合理的。
主要是退貨成本上升，即使商品完好退回，仍有交易處理、重新包裝與人力等支出，平均約占商品原價的27%，因此商家改以收費與限制降低損失。 常見做法包括收取退貨費、縮短退貨期限、延遲退款，以及規定商品狀況不佳可拒絕退款；部分品牌還要求到店退貨，或對郵寄退貨另收費。 有消費者認為退貨成本本來就反映在商品價格中，只要在期限內退貨且商品完好無損，就應該能順利退款；但商家則認為需防止被當成免費租賃。
精華 FAQ
主要是退貨成本上升，即使商品完好退回，仍有交易處理、重新包裝與人力等支出，平均約占商品原價的27%，因此商家改以收費與限制降低損失。
常見做法包括收取退貨費、縮短退貨期限、延遲退款，以及規定商品狀況不佳可拒絕退款；部分品牌還要求到店退貨，或對郵寄退貨另收費。
有消費者認為退貨成本本來就反映在商品價格中，只要在期限內退貨且商品完好無損，就應該能順利退款；但商家則認為需防止被當成免費租賃。
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