額外費用、退款延誤…退貨難度變高

包括H&M、優衣庫及T.J. Maxx 等零售商的郵寄退貨，現在收取4.95元至11.99元不等的費用。(美聯社)

對慣於輕鬆便捷退貨的美國人來說，網購退貨愈來愈難，並不是愉快的購物經驗，這些難處包括收取費用、縮短退貨期限、延遲退款、乃至警告下次退貨將無法獲得退款等等。

華爾街 日報報導，電商 退換貨平台Loop Returns追蹤了5000多家商家的信息，發現有 68%的零售商 對退貨收取費用，高於五年前的43%。

即使商品完好無損的退回來，支付交易處理費、重新包裝耗費人力與時間，都是成本一部分，商家指出這些費用平均為商品原來價格的27%。

盡管許多退回來的商品會售給清倉店，又或以「狀況良好」或「非原包裝」的名義重新銷售，但是有些退回來的商品根本無法再出售，例如將衣服穿舊後再退回，又或購買節日裝飾品，節日後又退回，此時已破損不堪。

有些人甚至索性把電商網站當成租賃網站。為減少損失，商家只好增加退貨難度。

女性服飾與內衣零售商Lane Bryant目前仍可免費退貨，但只限於親自到店面，也不提供免費的直接換貨服務，郵寄退貨則要收取費用。

Zara、H&M、優衣庫(Uniqlo) 及T.J. Maxx的郵寄退貨，現在收取4.95元至11.99元不等的費用。也有商家索性直接聲明顧客需負擔退貨運費，理由是退貨運費近期持續大幅上漲。

除收取費用，退貨期限也大大縮短。 Loop Returns的數據指出，大部分中小商家的退貨期限平均由39天縮短至37天，大型品牌從43天縮短至38天。梅西百貨(Macy's )的顧客，以前可在購買後一年內退貨，但現在只限於30天之內。

居家用品與建材連鎖店家得寶(Home Depot)宣布，水泵、便攜式蒸發冷卻器、便攜式加熱器限於七天內退貨，而且有關商品必須未使用過，還要出示單據才能獲得退款。

許多商家在退貨政策裡更聲明，如果商品退回來時狀況不佳，它們有權不退款，而且退款所需時間也愈來愈長。

家得寶的說法是需要檢查退回的商品，退款期需要長達17個工作天。

電商巨頭亞馬遜也給退貨流程增加難度，包括查詢退貨原因。對於頻頻退貨的顧客，更會發送訊息建議如何選擇商品，無疑是個軟性警告。

但有消費者認為，退貨成本已經包含在商品價格裡，只要在期限內退貨並保持商品完好無損，他們的退貨就是合理的。

網購退貨愈來愈難，對慣於輕鬆便捷退貨的美國人來說，並非愉快的購物經驗。(美聯社)