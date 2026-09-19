過半民眾在家購物 「沙發經濟」成形 訂閱串流服務 娛樂未必要出門

越來越多美國消費者透過手機、筆記型電腦、平板電腦來消費，這種足不出戶的消費習慣，形成所謂的「沙發經濟」。(美聯社)

威士卡(Visa )商業與經濟洞察(Visa Business and Economic Insights)分析威士卡支付網路內的資料顯示，愈來愈多美國消費者不會前往實體商店，而是透過手機、筆記型電腦、平板電腦來消費。國內消費中，線上消費占比已從2019年的48%增加至2026年的58%。這種足不出戶的消費習慣，已經形成威士卡所稱的「沙發經濟」(couch economy)。

今日美國報(USA Today)報導，威士卡在最近一份分析中表示，愈來愈多消費者使用行動裝置訂購食品雜貨、透過串流服務追劇，或叫外送到府。消費者中經常在線上或App購物的比率也持續上升；經常在線上或App購物是指每月交易10次以上的活躍信用卡，其比率已從2018年的13.1%上升至2026年的25.4%。

威士卡首席經濟學家貝斯特(Wayne Best)表示，自新冠肺炎疫情 以來，消費者的線上支出一直在增加。他還表示，人工智慧(AI)也逐漸占有一席之地，因為它能協助消費者在線上購物時尋找最優惠的價格和折扣。報告指出「沙發經濟」不單單只是消費者待在家中，而是人們更加期待便利性，這正在重新塑造他們的消費方式。

那麼人們主要花錢買什麼？威士卡表示，隨著串流平台和串流服務變得更加平價、容易取得，居家娛樂有所增長，讓人們可以待在家就度過一個便宜又不無聊的夜晚，而不一定要出門娛樂。

消費者的信用卡支出中，訂閱服務及付費電視所占比率，已從2019年的10%上升至2026年的近17.5%；電影及演唱會的支出則從2019年約不到5%，增加至2026年略高於6%。消費者也愈來愈常使用外送服務，2026年約有10%的信用卡戶使用外送App。

報告也指出隨著消費者更常待在家裡，與寵物互動的時間也更長了，因此飼料及各項相關支出也在增加。威士卡表示，美國信用卡用戶有8%出現固定的寵物相關消費。

在另項分析中，美國銀行研究所(Bank of America Institute)發現即使消費者更重視省錢，7月的訂閱服務支出仍較去年同期增加7.7%。Z世代的訂閱支出成長最快，年增近14%，而且60%的訂閱支出用於娛樂和零售類服務。X世代是整體消費最高的群體，訂閱支出有一半用於家庭服務、食品、健身、時尚類服務。

隨著串流平台和串流服務變得更加平價、容易取得，人們可以待在家就度過一個便宜又不無聊的夜晚，而不一定要出門娛樂。(美聯社)