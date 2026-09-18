控房產估值過高 讓地產稅直逼房貸 明州屋主告郡政府
理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，明尼蘇達州男子賴恩克(Steve Reinke)2015年幫兒子史考特(Scott)在伊桑蒂郡(Isanti County)蓋了一棟簡單的一臥住宅，土地、建材等成本總共花費13萬多元，但根據郡政府房地產估價，房子在2027年市值將有48萬4000元。賴恩克認為政府企圖用昂貴地產稅把兒子逼走，已向法院提告。
賴恩克指出，地產稅帳單幾乎跟房貸金額相同，郡政府從未解釋為何房屋價值出現大幅飆升。
他對地方電視台KSTP表示，自己蓋房子是為了壓低成本，因為兒子只能負擔這個範圍的金額，「如今他們則透過 地產稅想把他逼走」。
賴恩克自建房屋裡有小客廳與小廚房，只有一個房間，但有大車庫。房子位於18英畝的土地上，不過其中80%是無法開發的濕地。賴恩克找來獨立機構為房子估價，最低市值僅約27萬元。
聖保羅法院訂於明年5月7日為賴恩克訴訟舉行聽審。賴恩克表示，到時候會帶著所有資料上法院，說明所有成本價格與報價紀錄，希望能讓房屋估值降到38萬元左右的合理水平。
伊桑蒂郡地產估稅官(County Assessor)朗恩(Elisha Long)對「金錢智慧」表示，官司仍在審理中，不便發表評論。
報導指出，全美其他地方也有屋主跟賴恩克一樣深感挫折，面臨房屋估值跟實際出售價格完全脫節的狀況。
「林肯土地政策研究中心」(Lincoln Institute of Land Policy)研究報告指出，估值限制以及估價手段不一致等於轉移了稅務負擔，屋主往往受到最大衝擊。當房屋估值超過實際市場價值時，房屋持有人最終必須為沒有買家願意支付的「紙上財富」繳稅。
各州對於房屋估值或分類都設有申訴機制，大多數申訴案件要一年到一年半時間才能解決，絕大多數糾紛都在開庭之前達成和解。
根據保守派倡議組織「全國納稅人聯盟基金會」 (National Taxpayers Union Foundation)統計，美國應稅房地產當中約有30%到60%價值被高估。
房地產資訊網站Realtor.com報導，超過40%的美國屋主可以透過申訴讓每年房產稅至少節省100元，申訴之後的每年節省房產稅中位數則為539元。
「全國納稅人聯盟基金會」主席塞普(Pete Sepp) 鼓勵房子遭過高估值的屋主提出上訴，因為這會影響未來幾年繳付的稅款。他指出，許多地方政府通常每隔幾年才重新評估一次，這意味著一旦上訴成功的話，未來幾年都可以節省地產稅。
他指出自建房屋實際花費只有13萬多元，獨立估價也僅約27萬元，但郡政府卻估到2027年達48萬4000元，與實際成本和市場狀況明顯脫節。 賴恩克表示，收到的地產稅帳單幾乎和房貸金額相同，讓他認為政府是透過過高稅負逼迫兒子離開住處，因此決定向法院提告。 各州多設有估值申訴機制，很多案件要一年到一年半才解決，但多數會在開庭前和解；若申訴成功，因地方政府常隔幾年才重估，未來數年都可省稅。
精華 FAQ
他指出自建房屋實際花費只有13萬多元，獨立估價也僅約27萬元，但郡政府卻估到2027年達48萬4000元，與實際成本和市場狀況明顯脫節。
賴恩克表示，收到的地產稅帳單幾乎和房貸金額相同，讓他認為政府是透過過高稅負逼迫兒子離開住處，因此決定向法院提告。
各州多設有估值申訴機制，很多案件要一年到一年半才解決，但多數會在開庭前和解；若申訴成功，因地方政府常隔幾年才重估，未來數年都可省稅。
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