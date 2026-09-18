人行道損壞 維修由市府或屋主負責？各州規定迥異
理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，人行道(sidewalk)龜裂、不平整等狀況看似市政府的問題，但在美國許多社區責任歸屬卻落在跟人行道緊鄰土地的屋主身上，各州與地方政府規定存在極大差異。
奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)市中心區居民沃克(Jeremy Walker)收到一張違規通知說，必須在14天內修好住宅外的人行道，否則將面臨高達1200元罰款以及坐牢。
沃克接受地方媒體FOX23訪問時說：「我當時納悶這怎麼會是我的責任？」沃克住家外面的人行道因為旁邊有棵大樹而出現隆起變形。
他說：「我真不明白，我們都有繳稅給市政府。」
透過電話、電郵嘗試詢問市府單位卻沒有下文，沃克親自前往市府大樓洽詢，市府人員告知必須把樹砍掉，而且整段人行道必須換新，不只是樹木周圍的區段而已。
他需要花700元申請許可證才能動工，但申請許可與施工過程可能耗時60天到90天，肯定超過14天的期限。
根據土耳沙市法規，為私人房產提供服務的人行道、走道、階梯、車道，維修責任確實屬於房地產持有人。
由於時間緊迫，沃克還沒取得許可就花3天整修人行道，清除混凝土與樹根，工程花費約1200元到1500元之間，所幸工程獲得一名市府稽查員批准。
在紐約市，儘管人行道本身屬於市政府所有，但房地產所有人必須鋪設、修復以及維護與持有地產相鄰的人行道。如果紐約市交通局發現人行道出現危險狀況，得以發布人行道違規通知，屋主則有75天時間維修，若不配合，市府則可安排施工並向屋主收錢，甚至對房屋設定留置權(lien)。
達拉斯對於人行道維修也有嚴格規定，緊鄰的房地產持有人必須自費整修破損、不安全或危險的人行道。收到書面通知後，屋主通常有15天時間開工，30天時間完工，不遵守要求將視同非法行為。
報導指出，居民應該查詢居住城市法規與交通部門規定，了解自己的責任範圍、是否需要負責人行道維修，同時要定期檢查住家附近人行道是否有裂縫、坑洞、隆起或其他絆倒風險；如果收到違規通知千萬不能忽視，要聯繫市府部門取得施工許可，尋找持有合法執照的包商，保留文件紀錄與照片以證明確實解決了問題。
因各州與地方政府法規不同，許多城市將緊鄰房產的人行道維修責任直接分配給屋主或地產持有人，並非一律由市府負責。 他被要求在14天內修好人行道，否則可能面臨高達1200元罰款與坐牢，且申請許可與施工流程可能遠超期限。 應先查詢所在地法規與交通部門規定，確認責任範圍，盡快申請施工許可、找合格包商，並保留照片與文件紀錄。
精華 FAQ
因各州與地方政府法規不同，許多城市將緊鄰房產的人行道維修責任直接分配給屋主或地產持有人，並非一律由市府負責。
他被要求在14天內修好人行道，否則可能面臨高達1200元罰款與坐牢，且申請許可與施工流程可能遠超期限。
應先查詢所在地法規與交通部門規定，確認責任範圍，盡快申請施工許可、找合格包商，並保留照片與文件紀錄。
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