買家正消失 分析：1驚人數字 透露現在是賣房最糟時刻

目前房屋賣方人數比買方多了51.3%，對賣方來說極為不利。(美聯社)

金融數據和市場分析平台Barchart報導，美國房市目前有個奇特現象，房價 處於歷史高點，房源和疫情 前相比更緊張，但若將房屋掛牌出售，可能在不知不覺間陷入有如噩夢的議價過程。房地產 科技公司Redfin估計，全國的購屋者人數最新數據為96萬6752人，是有史以來的最低紀錄，賣方人數比買方多了51.3%，使得房市對賣方來說極為不利，建議賣家調整定價策略，也需要更多耐心等待。

Redfin的團隊估計，全國房市的活躍買家數量在7月比前一個月下降了2.5%，而賣家的數量只減少0.3%，如此大的差距並不是因為有好幾百萬美國人突然決定賣房，而是買家正在消失。

目前，美國約八成的主要都會區都被歸類為買方市場，在某些地區買賣方的數量差距更驚人，邁阿密的賣方比買方多154%，納許維爾則相差151%，德州大多數的大城市都有100%甚至更多的差距；幾年前的房市景象是買家競相出價，賣方漫天喊價，但現在變成由買家掌握主動權。

這一切與疫情後美國許多城市曾出現的購屋狂潮相比，似乎已經相去甚遠。就在幾年前，買家爭先恐後投入競價戰，賣家幾乎可以開出任何自己想要的價格。但來到2026年，掌握主導權的已經是買家。

造成這種現象的主要原因是購買能力。和許多其他「經濟合作暨發展組織」(OECD)的國家相比，美國的房價高得嚇人，抵押貸款利率更是雪上加霜，已經攀升至12個月以來的最高點，嚇跑不少潛在買家，但目前市場上的屋主都不願降低開價，全國房屋出售價格的中位數目前為41萬700元，比去年同期增加3.2%。

若目前正考慮賣房，無須驚慌。這些數字聽起來很可怕，但它們是根據區域平均值，每個人的情況都是獨一無二，首先要做的事就是接受市場已經改變的事實，並隨之調整定價策略；可以根據所在地的實際情況進行合理定價，別盲目參考全國平均和房產演算法。

從投資的角度來看，房市並非孤立存在，長期的房屋購買能力問題也會對建商、貸款單位、不動產經紀業和銀行產生連鎖效應，因為當愈來愈少美國人買得起房，就代表他們也無法負擔裝潢、翻新或維護的費用。

說到底，這些數字不是要嚇大家認為房市即將崩盤，而是要傳達房市已經變了，而對屋主來說這教訓很簡單，就是你仍然賣得掉房子，但不能再認為「躺著賣」就能賣掉了。

丹佛一棟房屋的賣主為了引起好奇心帶動買氣，在人行道插了許多標示牌，上面寫著：「別看這棟房」、「真的，繼續開車」。(美聯社)