牛奶別再擺門架 放冰箱後方最防腐 奶油、起司最好也冷藏

農業部建議將乳製品冷藏在華氏40度或以下，這個溫度在冰箱後方更易穩定維持。示意圖。(美聯社)

打開數百萬美國家庭廚房裡的冰箱，層架上呈現著數百萬種不同的景象：精心烹調的家常菜、慣用的調味料，以及匆忙點的外帶餐食。但有一樣物品的擺放位置如此普遍，以至於不假思索便能精準預測它的位置，那就是門架上的牛奶 。儘管這是多數人的習慣，但這裡其實是存放易腐食品(例如乳製品)最不理想的地方；冰箱後方能提供更佳的環境，有助延緩這類食品過早變質。

美食網站Chowhound指出，冰箱門是冰箱內最溫暖的地方，因為每當打開冰箱時，門架就更易接觸到室溫空氣，而冰箱後方則較不易受到影響。即使是乳製品包裝上印著有效期限，也只能在最佳條件下才具參考價值。

要有效防止潛在有害細菌滋生的最佳條件，首先是將乳製品冷藏在農業部建議的華氏40度或以下，這個溫度在冰箱後方更易穩定維持。其實冰箱溫度的最佳區間，應維持在華氏35至38度左右，將牛奶、鮮奶油與優格從溫暖的門架移至冰箱內的較低溫環境中，是保存乳製品最佳方法之一。

此外，電視廣告營造出一種錯誤印象，認為牛奶最好裝在大型玻璃壺中；但儘管玻璃壺外觀吸引人，卻會讓牛奶暴露在不安全的汙染物中，更別提冰箱內可能飄散著無害但會破壞風味的氣味。牛奶原本販售時所用的紙盒或加侖裝塑膠瓶，反而能更有效地保護牛奶免受兩者影響；唯一例外的是在自助早午餐吧，如果希望讓客人能方便取用牛奶，可將牛奶倒入瓶中，但最多只能在室溫下放置兩小時。同樣的原則也適用於為咖啡準備的鮮奶油，以及製作水果百匯的優格。

當然，乳製品遠不止是液態或與牛奶相關的形式，關於奶油能在廚房檯面上放多久，甚至曾引起論戰。根據農業部的說法，短期內放一、兩天沒有問題，但若想延長保存期限，將這些奶油條從冰箱門架移至冰箱後方較冷的區域更好。世界各地種類繁多、風味各異的起司，雖各有細微差異，但最佳保存方式都是冷藏並保濕，理想情況是使用透氣的包裝紙包裹。一般超市販售的起司，保存效果最佳的位置同樣是冰箱後方，與上述所有乳製品放在一起。

牛奶裝在原本販售時所用的紙盒或加侖裝塑膠瓶，反而能更有效地保護牛奶。(美聯社)