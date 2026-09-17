遇上「烹飪倦怠」？異國超市找靈感 從台菜吃到非洲菜

愛達荷州國際僑民博物館館長盧安凱斯在博伊西的亞洲超市購物。(美聯社)

每天思索晚餐要做什麼，有時不免讓人產生「烹飪倦怠」，但對許多美國家庭來說，面臨半個世紀以來最大的食品雜貨價格上漲，外食或依賴即食食品已越來越難成為替代方案。此外，在家下廚通常更健康，更能控制餐點中鹽或糖的添加量。美聯社報導，在許多城市，還有另一種既能解決「晚餐吃什麼」的頭痛問題，又不至於太傷荷包的方法：前往異國超市或雜貨店購物。

美食愛好者、也是愛達荷州國際僑民博物館(Museum of International Diaspora)館長盧安凱斯(Palina Louangketh)表示，以不熟悉的食材與家中常備食材搭配，將新風味融入家常菜中，比想像中簡單。她同時開設烹飪課程，並與博伊西(Boise)當地的移民合作，由他們示範家鄉的菜餚與烹飪技巧。

盧安凱斯最近造訪了博伊西的亞洲超市，她指著來自中國、日本、越南、泰國、南韓等地的產品表示，這裡不僅能體驗文化，還能獲得健康、新鮮且風味獨特的食材。

或許初次走進一家滿是陌生商品、標籤上全是外語的超市，會讓人卻步，紐約市美食網紅謝雷舍夫斯基(Beryl Shereshewsky)提出她的建議。

若還未準備好品嘗大量異國美食，不妨從熟悉的菜餚中尋找靈感。喜愛早餐的人不妨試做烏干達蛋餅捲(rolex)，來取代炒蛋和吐司，烏干達蛋餅捲是用恰巴提(chapati)麥餅包裹蔬菜歐姆蛋；或者將普通的蔬菜沙拉換成台灣菠菜沙拉，這道受歡迎的前菜，是以川燙的台灣菠菜、醋味沙拉醬和花生製成。相較於多數大型連鎖超市常見的菠菜，台灣菠菜更甜、更清脆。

盧安凱斯表示，湯品也是個不錯的入門選擇。她喜歡用新鮮的檸檬草和泰國檸檬葉為湯底增添酸味，兩者都是她出生的寮國常備食材。

在異國超市購買香料、新鮮農產品及某些特色醬料，往往比在大型連鎖超市更划算；即使是新鮮和冷凍海鮮食品，價格也可能低廉許多，部分原因在於這些商店更傾向於與多家供應商合作。

不過，不是所有異國超市商品都能省錢。謝雷舍夫斯基表示，你會發現有些食材比傳統超市便宜許多，而有些則可能同樣昂貴，這取決於所要尋找的物品。

謝雷舍夫斯基說，菲律賓菜已成為她日常烹飪的固定菜色之一，她也喜愛華人家中常備的肉鬆，以及帶有甜味與煙燻味的溫和秘魯辣椒阿吉潘卡（aji panca）。她表示，與番茄醬相似、帶有甜酸風味的菲律賓「國民沾料」香蕉醬，現在也成為她廚房裡的常備品。

在異國超市購買香料、新鮮農產品及某些特色醬料，往往比在大型連鎖超市更划算。(美聯社)