公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

華人網友在堪薩斯州一座小鎮超市購買水果，這間超市外觀看來規模不小，在平原小鎮中格外醒目，但店內顧客寥寥無幾。超市示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名華人網友橫越美國時在堪薩斯小鎮買不到新鮮水果，只見少量加工食品，引發外界對美國鄉村供應、物流與食物沙漠現象的討論。

小紅書 一名華人 網友「有寂」近日分享橫越美國的公路旅行經歷，稱自己從丹佛出發，沿US 36公路連續駕駛3天後，因沿途多以炸雞果腹導致口腔潰瘍，決定到堪薩斯州 一座小鎮的超市購買水果。不料店內不僅沒有蘋果及香蕉，最接近水果的商品竟只有糖漬橘子杯，令她感受到美國城鄉生活的明顯落差。

「有寂」表示，這間超市外觀看來規模不小，在平原小鎮中格外醒目，但店內顧客寥寥無幾，貨架間只有幾名老人停留。她找遍賣場都未發現新鮮水果，只看到Dole橘子杯及橙子口味運動飲料，於是向收銀員詢問是否販售蘋果或香蕉，對方先是露出困惑神情，隨後回答：「我們沒有賣那些。」

這段經歷也讓「有寂」想起紐約長島市的Trader Joe's。當地超市顧客往來頻繁，新鮮蔬果及迎合都市消費者的商品選擇豐富；然而從紐約、加州等城市生活圈開車上千英里後，她仍習慣性尋找蘋果和香蕉，身體卻已進入消費選擇截然不同的「另一個美國」。

貼文引起網友熱議，有人指出，類似缺乏平價、新鮮及營養食品通路的地區，常被稱為「食物沙漠」。部分人建議，可透過Nextdoor、Facebook或當地郵遞區號搜尋農場及小型商店；不少農戶會直接在社群平台販售蔬果，也有人在公路旁設置臨時攤位，但營業時間不固定，外地旅客不容易發現。

不過，也有曾住在堪薩斯及密蘇里州的網友表示，當地並非普遍買不到水果，「有寂」可能只是經過人口較少、供應有限的小鎮。有人分析，偏遠地區客源不足，新鮮蔬果容易滯銷腐壞，居民通常每隔一至兩週開車到較大的城鎮集中採買。

也有公路旅行者分享，在66號公路沿線看過蔬果數量少、鮮度不佳的超市，認為這種現象反映的不只是飲食差異，也凸顯美國都市與鄉村在物流、人口密度及生活便利性上的巨大距離。