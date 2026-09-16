公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」
一名華人網友橫越美國時在堪薩斯小鎮買不到新鮮水果，只見少量加工食品，引發外界對美國鄉村供應、物流與食物沙漠現象的討論。
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一名華人網友橫越美國時在堪薩斯小鎮買不到新鮮水果，只見少量加工食品，引發外界對美國鄉村供應、物流與食物沙漠現象的討論。
小紅書一名華人網友「有寂」近日分享橫越美國的公路旅行經歷，稱自己從丹佛出發，沿US 36公路連續駕駛3天後，因沿途多以炸雞果腹導致口腔潰瘍，決定到堪薩斯州一座小鎮的超市購買水果。不料店內不僅沒有蘋果及香蕉，最接近水果的商品竟只有糖漬橘子杯，令她感受到美國城鄉生活的明顯落差。
「有寂」表示，這間超市外觀看來規模不小，在平原小鎮中格外醒目，但店內顧客寥寥無幾，貨架間只有幾名老人停留。她找遍賣場都未發現新鮮水果，只看到Dole橘子杯及橙子口味運動飲料，於是向收銀員詢問是否販售蘋果或香蕉，對方先是露出困惑神情，隨後回答：「我們沒有賣那些。」
這段經歷也讓「有寂」想起紐約長島市的Trader Joe's。當地超市顧客往來頻繁，新鮮蔬果及迎合都市消費者的商品選擇豐富；然而從紐約、加州等城市生活圈開車上千英里後，她仍習慣性尋找蘋果和香蕉，身體卻已進入消費選擇截然不同的「另一個美國」。
貼文引起網友熱議，有人指出，類似缺乏平價、新鮮及營養食品通路的地區，常被稱為「食物沙漠」。部分人建議，可透過Nextdoor、Facebook或當地郵遞區號搜尋農場及小型商店；不少農戶會直接在社群平台販售蔬果，也有人在公路旁設置臨時攤位，但營業時間不固定，外地旅客不容易發現。
不過，也有曾住在堪薩斯及密蘇里州的網友表示，當地並非普遍買不到水果，「有寂」可能只是經過人口較少、供應有限的小鎮。有人分析，偏遠地區客源不足，新鮮蔬果容易滯銷腐壞，居民通常每隔一至兩週開車到較大的城鎮集中採買。
也有公路旅行者分享，在66號公路沿線看過蔬果數量少、鮮度不佳的超市，認為這種現象反映的不只是飲食差異，也凸顯美國都市與鄉村在物流、人口密度及生活便利性上的巨大距離。
她從丹佛沿US 36連開3天後，因一路多吃炸雞導致口腔潰瘍，便到堪薩斯州小鎮超市想買水果，卻找不到蘋果和香蕉。 因為店內顧客稀少、貨架選擇有限，幾乎沒有新鮮蔬果，只有糖漬橘子杯與橙味運動飲料，和她熟悉的都市超市形成強烈對比。 不少人把它視為食物沙漠的例子，認為偏遠地區因人口少、客源不足，新鮮蔬果易滯銷，居民常得隔1至2週到大城鎮集中採買。
精華 FAQ
她從丹佛沿US 36連開3天後，因一路多吃炸雞導致口腔潰瘍，便到堪薩斯州小鎮超市想買水果，卻找不到蘋果和香蕉。
因為店內顧客稀少、貨架選擇有限，幾乎沒有新鮮蔬果，只有糖漬橘子杯與橙味運動飲料，和她熟悉的都市超市形成強烈對比。
不少人把它視為食物沙漠的例子，認為偏遠地區因人口少、客源不足，新鮮蔬果易滯銷，居民常得隔1至2週到大城鎮集中採買。
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