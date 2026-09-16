收最終遞解令仍居留15年 他返墨後收國安部180萬元罰單

一名自行離境的移民顯示國安部的CBP Home應用程式。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 內格雷特離美返墨9個月後，收到國土安全部開出的182萬352元罰單。

內格雷特離美返墨9個月後，收到國土安全部開出的182萬352元罰單。 重點二： 他自幼在美成長，因最終遞解令未執行而非法居留超過15年。

他自幼在美成長，因最終遞解令未執行而非法居留超過15年。 重點三：川普二度執政後加強開罰，無證客可受罰或用應用程式自願離境。

有線電視新聞網(CNN)報導，43歲男子內格雷特(Hector "Alessandro" Negrete)出生三個月便被父母從墨西哥 帶到美國，收到最終遞解令後繼續非法停留超過15年；川普總統二度執政後，內格雷爾害怕移民執法，加上工作機會減少，2025年離美返回瓜達拉哈拉(Guadalajara)，9個月後卻接到朋友電話通知說，他的洛杉磯舊地址收到國土安全部 寄來的180多萬元罰單 。

報導指出，國土安全部通知是寄到內格雷特過去報稅時填寫的舊地址，信上寫道他未能遵守2009年遞解令，必須支付182萬352元民事罰款。

內格雷特表示，朋友打電話說：「嘿，你有一封信，上面寫『邊境巡邏隊發票』(invoice to border patrol)。」對於七位數字罰款，內格雷特第一個念頭是無法置信，跟朋友視訊確認信函之後，則擔心存款盡失，也擔心丟掉工作。

他說，原本以為離開美國之後，一切就結束了。

國土安全部8月31日對CNN表示，內格雷特是川普第二任政府上台之後，截至今年7月中旬收到國土安全部開罰的10萬多名無證客之一，罰款總額約840億元。

國土安全部表示，截至7月16日已收到120萬元罰款。

今年7月，國土安全部在一份新聞稿中說，無證移民收到最終遞解令之後若不主動離境，每天可能面臨998元罰款，如果使用CBP Home應用程式自行離境則可免除罰款，還能獲得免費返鄉機票以及2600元「離境獎金」(exit bonus)。

內格雷特2025年9月4日開車離開洛杉磯，從5號州際公路一路南下抵達蒂華納(Tijuana)，兩天之後飛到瓜達拉哈拉。

律師蒙特斯(Marissa Montes)表示，內格雷特曾兩度提供回到墨西哥居住的證明，但美國官員仍要求提交更多補充文件。

目前內格雷特幫一家總部位於美國、致力於反年齡歧視的非營利國際組織遠距工作。他擔心美國政府可能追討工作收入，正在考慮加入對國土安全部罰款提出挑戰的移民訴訟。

內格雷特隨父母來到美國之後，最初落腳洛杉磯南部，後來在波伊爾高地(Boyle Heights)成長。他說，直到高中畢業才發現自己身分有問題，獲得柏克萊加大(University of California Berkeley)錄取但申請獎學金時發現自己沒有社會安全號碼。由於負擔不起大學開銷，他開始打工並照顧母親，曾多次嘗試申請合法身分卻都沒成功。

蒙特斯說，內格雷特2012年申請「夢想生」(DACA)計畫，但因2008年酒駕定罪紀錄而沒通過。

10萬多名無證客收到國土安全部開的罰款帳單，總額約840億元，但截至7月16日只收到120萬元罰款。(美聯社)