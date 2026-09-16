收最終遞解令仍居留15年 他返墨後收國安部180萬元罰單
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有線電視新聞網(CNN)報導，43歲男子內格雷特(Hector "Alessandro" Negrete)出生三個月便被父母從墨西哥帶到美國，收到最終遞解令後繼續非法停留超過15年；川普總統二度執政後，內格雷爾害怕移民執法，加上工作機會減少，2025年離美返回瓜達拉哈拉(Guadalajara)，9個月後卻接到朋友電話通知說，他的洛杉磯舊地址收到國土安全部寄來的180多萬元罰單。
報導指出，國土安全部通知是寄到內格雷特過去報稅時填寫的舊地址，信上寫道他未能遵守2009年遞解令，必須支付182萬352元民事罰款。
內格雷特表示，朋友打電話說：「嘿，你有一封信，上面寫『邊境巡邏隊發票』(invoice to border patrol)。」對於七位數字罰款，內格雷特第一個念頭是無法置信，跟朋友視訊確認信函之後，則擔心存款盡失，也擔心丟掉工作。
他說，原本以為離開美國之後，一切就結束了。
國土安全部8月31日對CNN表示，內格雷特是川普第二任政府上台之後，截至今年7月中旬收到國土安全部開罰的10萬多名無證客之一，罰款總額約840億元。
國土安全部表示，截至7月16日已收到120萬元罰款。
今年7月，國土安全部在一份新聞稿中說，無證移民收到最終遞解令之後若不主動離境，每天可能面臨998元罰款，如果使用CBP Home應用程式自行離境則可免除罰款，還能獲得免費返鄉機票以及2600元「離境獎金」(exit bonus)。
內格雷特2025年9月4日開車離開洛杉磯，從5號州際公路一路南下抵達蒂華納(Tijuana)，兩天之後飛到瓜達拉哈拉。
律師蒙特斯(Marissa Montes)表示，內格雷特曾兩度提供回到墨西哥居住的證明，但美國官員仍要求提交更多補充文件。
目前內格雷特幫一家總部位於美國、致力於反年齡歧視的非營利國際組織遠距工作。他擔心美國政府可能追討工作收入，正在考慮加入對國土安全部罰款提出挑戰的移民訴訟。
內格雷特隨父母來到美國之後，最初落腳洛杉磯南部，後來在波伊爾高地(Boyle Heights)成長。他說，直到高中畢業才發現自己身分有問題，獲得柏克萊加大(University of California Berkeley)錄取但申請獎學金時發現自己沒有社會安全號碼。由於負擔不起大學開銷，他開始打工並照顧母親，曾多次嘗試申請合法身分卻都沒成功。
蒙特斯說，內格雷特2012年申請「夢想生」(DACA)計畫，但因2008年酒駕定罪紀錄而沒通過。
因為他雖已在2009年收到最終遞解令，卻仍在美國非法停留超過15年。國土安全部依規定認定他未遵守遞解令，因此寄出182萬352元民事罰款通知。 罰單寄到他過去報稅時填寫的洛杉磯舊地址，朋友看到後通知他。他起初難以置信，確認信件內容後，立刻擔心存款被追討，甚至可能影響工作。 他3個月大就隨父母從墨西哥到美國，在洛杉磯長大，直到高中才發現身分有問題；他曾申請DACA，但因2008年酒駕定罪未獲批准，之後也未成功取得合法身分。
精華 FAQ
因為他雖已在2009年收到最終遞解令，卻仍在美國非法停留超過15年。國土安全部依規定認定他未遵守遞解令，因此寄出182萬352元民事罰款通知。
罰單寄到他過去報稅時填寫的洛杉磯舊地址，朋友看到後通知他。他起初難以置信，確認信件內容後，立刻擔心存款被追討，甚至可能影響工作。
他3個月大就隨父母從墨西哥到美國，在洛杉磯長大，直到高中才發現身分有問題；他曾申請DACA，但因2008年酒駕定罪未獲批准，之後也未成功取得合法身分。
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