我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

加州婦每周募萬元 捐助德州被拘無證家庭買食物

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州母親雷夫金過去七個月持續透過非營利組織「一步步回家」，每周捐出上萬元募款給被...
加州母親雷夫金過去七個月持續透過非營利組織「一步步回家」，每周捐出上萬元募款給被關在德州迪利拘留中心的家庭。(取自非營利組織Each Step Home官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州母親雷夫金每周募款捐助德州迪利拘留中心家庭。
  • 重點二：她以非營利組織協助被拘留者購買食物與必需品。
  • 重點三：拘留中心物價偏高且環境惡劣，官方則否認指控。

聯邦移民拘留中心的被拘留家庭因食用變質、生蟲或未煮熟食物後生病的消息，偶有所聞。華盛頓郵報報導，來自加州的母親雷夫金(Casey Revkin)默默行善，過去七個月持續透過自己在2018年創立的非營利組織「一步步回家」(Each Step Home)，每周捐出上萬元募款給被關在德州迪利(Dilley)拘留中心的家庭，幫助他們在拘留中心的商店購買食物等必需品。

雷夫金表示，「我想盡點薄力。想到自己正在做的事，可以讓孩子們在這麼糟的環境下過得稍微好一些，就很欣慰。」過去七個月，她幫過許多家庭購買各種東西，從生日糖果到鼻腔噴霧劑，無所不包。德州移民法律委員會(Texas Immigration Law Council)律師埃特爾(Kristin Etter)說：「她是仙女教母(fairy godmother)。沒有她，很多人在迪利拘留中心根本過不下去。」

雷夫金早在川普總統第一任期內，就幫助過與子女分離的移民父母。川普第二任期，被美國移民及海關執法局(ICE)拘留的兒童人數顯著增加；迪利拘留中心開始傳出有移民家庭進食後嘔吐生病、中心商店物價比市價高出將近一倍的消息，讓雷夫金再次伸出援手。

雷夫金表示，迪利和一些拘留中心使用第三方軟體系統，允許個人為特定被拘留者存錢充值。她的第一筆捐款捐給一位患有呼吸道感染的兩個月大男嬰的家庭；此後，她開始收到律師和家屬來信，得知還有其他兒童需要幫忙。

現在，雷夫金每周定期向67個家庭捐款，幫助迪利拘留中心近80名兒童。這些捐款來自一般老百姓，人們透過網路得知活動後，透過她的非營利組織小額捐款。

雷夫金曾造訪迪利拘留中心，她說自己親眼目睹拘留對父母和兒童造成的傷害。中心裡的大部分家庭被安置在拖車裡；家長反映，浴室經常骯髒不堪，孩子壓力過大，經常尿床。中心提供的基本用品如牙刷很容易損壞，牙膏也不夠用。還有許多家庭被拘留超過「弗洛雷斯和解協議」(Flores Settlement Agreement)規定的21天期限。

迪利拘留中心由私營公司CoreCivic經營。該公司提供被扣留者床單、個人衛生用品和淋浴等基本生活必需品。公司發言人否認食物和水質差的說法。國土安全部發言人聲明道：「迪利拘留中心符合聯邦拘留標準，並定期接受審計和檢查。」

被關在德州迪利拘留中心的移民家庭。(美聯社)
被關在德州迪利拘留中心的移民家庭。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她透過自己2018年成立的非營利組織「一步步回家」募集善款，再以第三方充值系統定期匯入被拘留者帳戶，讓家屬能在中心商店購買食物與日用品。

  • 目前雷夫金每周定期資助67個家庭，協助德州迪利拘留中心內近80名兒童。她的捐款主要來自一般民眾的小額捐助，形成持續性的支援網絡。

  • 報導指出，中心曾傳出食物變質、生蟲或未煮熟，且商店物價高於市價近一倍；家長也反映浴室髒亂、用品不足、兒童壓力大，官方則否認相關說法。

加州 德州 華盛頓郵報

上一則

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

下一則

西雅圖首設「拒絕推銷名單」 阻掠奪性購房

延伸閱讀

ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤
聯邦法官裁定ICE必須暫停吉爾洛拘留設施的建設

聯邦法官裁定ICE必須暫停吉爾洛拘留設施的建設
移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕

移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕
華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光