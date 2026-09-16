加州婦每周募萬元 捐助德州被拘無證家庭買食物
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聯邦移民拘留中心的被拘留家庭因食用變質、生蟲或未煮熟食物後生病的消息，偶有所聞。華盛頓郵報報導，來自加州的母親雷夫金(Casey Revkin)默默行善，過去七個月持續透過自己在2018年創立的非營利組織「一步步回家」(Each Step Home)，每周捐出上萬元募款給被關在德州迪利(Dilley)拘留中心的家庭，幫助他們在拘留中心的商店購買食物等必需品。
雷夫金表示，「我想盡點薄力。想到自己正在做的事，可以讓孩子們在這麼糟的環境下過得稍微好一些，就很欣慰。」過去七個月，她幫過許多家庭購買各種東西，從生日糖果到鼻腔噴霧劑，無所不包。德州移民法律委員會(Texas Immigration Law Council)律師埃特爾(Kristin Etter)說：「她是仙女教母(fairy godmother)。沒有她，很多人在迪利拘留中心根本過不下去。」
雷夫金早在川普總統第一任期內，就幫助過與子女分離的移民父母。川普第二任期，被美國移民及海關執法局(ICE)拘留的兒童人數顯著增加；迪利拘留中心開始傳出有移民家庭進食後嘔吐生病、中心商店物價比市價高出將近一倍的消息，讓雷夫金再次伸出援手。
雷夫金表示，迪利和一些拘留中心使用第三方軟體系統，允許個人為特定被拘留者存錢充值。她的第一筆捐款捐給一位患有呼吸道感染的兩個月大男嬰的家庭；此後，她開始收到律師和家屬來信，得知還有其他兒童需要幫忙。
現在，雷夫金每周定期向67個家庭捐款，幫助迪利拘留中心近80名兒童。這些捐款來自一般老百姓，人們透過網路得知活動後，透過她的非營利組織小額捐款。
雷夫金曾造訪迪利拘留中心，她說自己親眼目睹拘留對父母和兒童造成的傷害。中心裡的大部分家庭被安置在拖車裡；家長反映，浴室經常骯髒不堪，孩子壓力過大，經常尿床。中心提供的基本用品如牙刷很容易損壞，牙膏也不夠用。還有許多家庭被拘留超過「弗洛雷斯和解協議」(Flores Settlement Agreement)規定的21天期限。
迪利拘留中心由私營公司CoreCivic經營。該公司提供被扣留者床單、個人衛生用品和淋浴等基本生活必需品。公司發言人否認食物和水質差的說法。國土安全部發言人聲明道：「迪利拘留中心符合聯邦拘留標準，並定期接受審計和檢查。」
她透過自己2018年成立的非營利組織「一步步回家」募集善款，再以第三方充值系統定期匯入被拘留者帳戶，讓家屬能在中心商店購買食物與日用品。 目前雷夫金每周定期資助67個家庭，協助德州迪利拘留中心內近80名兒童。她的捐款主要來自一般民眾的小額捐助，形成持續性的支援網絡。 報導指出，中心曾傳出食物變質、生蟲或未煮熟，且商店物價高於市價近一倍；家長也反映浴室髒亂、用品不足、兒童壓力大，官方則否認相關說法。
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她透過自己2018年成立的非營利組織「一步步回家」募集善款，再以第三方充值系統定期匯入被拘留者帳戶，讓家屬能在中心商店購買食物與日用品。
目前雷夫金每周定期資助67個家庭，協助德州迪利拘留中心內近80名兒童。她的捐款主要來自一般民眾的小額捐助，形成持續性的支援網絡。
報導指出，中心曾傳出食物變質、生蟲或未煮熟，且商店物價高於市價近一倍；家長也反映浴室髒亂、用品不足、兒童壓力大，官方則否認相關說法。
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