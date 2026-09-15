收購儲物倉挖寶 18歲少年成功創業 年賺13.5萬

收購儲物倉然後變賣裡頭的物品，在美國是非常熱門的「垃圾變寶物」副業。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西18歲少年哈斯克爾靠收購遺棄儲物倉轉售物品創業，2025年賺進13.5萬元，並在大學前累積了寶貴的尋寶與判斷經驗。

「垃圾變寶物」是真實的故事，新澤西州 一名青少年在遺棄的儲物倉(Storage Unit)裡「掏寶」，結果2025年掏得 13.5萬元，今年頭七個月更賺了8.5萬元收入。

收購儲物倉變賣裡頭的物品，在美國是非常熱門的「垃圾變寶物」副業，18歲青少年哈斯克爾(Michael Haskell) 便是一個成功的創業例子。

財經頻道CNBC報導，哈斯克爾表示，由於自己的學業成績不是那麼高，要申請大學獎學金並不容易，因此在展望大學生活時，不禁思考「如何在群眾中脫穎而出？」結果就想到收購儲物倉。

美國法律規定，當儲物倉的租戶長期未繳租金，儲物中心有權將裡面的物品打包公開拍賣，買家在儲物倉開門前只能從門口短暫張望，不能入內翻找，極具冒險與尋寶色彩。

哈斯克爾的企業家精神並非突然冒出來，他從小就會在eBay賣書賺點零花錢，或是買下罕見的樂高積木，等到停止生產時再脫手。後來看到實境節目「倉庫掏寶大戰」(Storage Wars)重播，「從那時起就迷上了這行」。

哈斯克爾2024年初以10元的價格買下他第一個儲物倉，在裡面找到一個二氧化碳氣罐，以40元透過eBay賣掉，就這樣開始邊上學邊在儲物倉掏寶。

哈斯克爾表示，事先並不知道儲物倉裡面到底裝著什麼，正是做這行刺激的地方，而他最賺錢的一次，是花了450元買下曼哈頓一名藝術品經銷商的儲物倉，裡面竟有多位著名畫家的作品，最終以3.6萬元的價格售出。

哈斯克爾目前以他公司「麥克的珍寶」(Mike's Unique Treasures)名義，每逢周六及周日，察看紐約、新州及康州地區的儲物倉，瞄準機會出手，然後趕在周一回學校上課。他每周約花20到25小時在生意上，通常收購儲物倉的花費不到500元。

他指出，成功的關鍵在於了解儲物倉前主人的生活線索，「賺錢之道不在於眼前的東西，而在於把各種不起眼的小物件串聯起來」。例如前主人的大學紀念品不見得能賣高價，不過顯示此人受過大學教育，而通常這意味儲物倉可能會有較值錢的物品。

哈斯克爾今年9月入讀大學一年級，說到未來4年仍難以確定他的淘寶生意會如何發展，但肯定自己從中吸取了經驗教訓，這段經歷「改變了我看待物品的方式」，他現在較少買東西，寧可投資在品質較高的二手物品，且認為美人買太多新東西，如果某件物品不再值得或不再有情感價值，應學會捨棄。

法律規定，當儲物倉的租戶長期未繳租金，儲物中心有權將裡面的物品打包公開拍賣。(美聯社)