「戴電子腳鐐像羞辱」 20歲海地移民失臨時保護身分走上絕路
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華盛頓郵報報導，家屬表示，20歲海地移民貝爾(Pierre Damas Bel)失去臨時保護身分(temporary protected status)之後，在移民和海關執法局(ICE)要求下戴上電子腳鐐，覺得受到羞辱而情緒日漸沮喪，最後走上絕路。
報導指出，俄亥俄州公路巡警表示，8月31日上午8時45分左右，貝爾把車子停在70號州際公路春田(Springfield)路段的路肩，然後下車走進西向車流裡，被一輛聯結車撞上，當場死亡。
最高法院今年6月25日裁定，川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分。先前已向美國申請庇護的貝爾，在最高法院裁決出爐後，被通知前往ICE辦公室報到，移民官員為他配戴電子腳鐐。
貝爾的父親皮耶斯·貝爾(Pierres Ronal Bel)在一份書面聲明中說，兒子當時覺得彷彿被當成牲畜，因為監控裝置的重量無法繼續踢足球，遭到同班同學霸凌及冷嘲熱諷。
俄州主管當局表示，已對這起車禍事件展開調查。國土安全部則未回應採訪要求。
報導指出，春田與其他地區的海地社區領袖表示，貝爾之死反映了許多移民害怕拘留或遣返回國而承受的龐大壓力。非營利組織「海地橋樑聯盟」(Haitian Bridge Alliance)倡議人士約瑟夫(Guerline Jozef)表示，政府政策導致貝爾走上絕路。
貝爾2024年來到美國，與三年之前逃離家園的父母團聚。一家人獲得臨時保護身分，在春田買房落腳。
皮耶斯·貝爾表示，兒子希望學醫，2025年5月以優秀成績從高中畢業，因為取得「少年後備役軍官訓練團」(Junior Reserve Officers' Training Corps)身分自豪。下一次庇護法庭聽證會訂於10月舉行。
8月28日，JROTC課程教官為學員發放制服但唯獨漏掉貝爾。皮耶斯·貝爾表示，兒子覺得是因為電子腳鐐的關係，「他那天回家心情很低落」。
貝爾31日早晨出門，上午8時3分打視訊電話給父親說「我感覺不OK」。幾個小時之後，警察上門通知貝爾車禍身亡消息，警方報告寫道貝爾「自己跳到卡車車底」。
家屬表示，他因被要求配戴電子腳鐐而感到羞辱，還受同儕嘲笑、無法繼續踢足球，心理壓力日漸加重，最終陷入嚴重低落與絕望。 俄亥俄州警方指出，貝爾在8月31日早上把車停在70號州際公路路肩後，走進西向車流，被一輛聯結車撞上當場死亡；報告寫他是自己走到車底。 海地社區領袖認為，最高法院允許取消TPS後，移民普遍害怕拘留與遣返，承受巨大精神壓力；倡議人士更直指政府政策加劇了貝爾的悲劇。
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家屬表示，他因被要求配戴電子腳鐐而感到羞辱，還受同儕嘲笑、無法繼續踢足球，心理壓力日漸加重，最終陷入嚴重低落與絕望。
俄亥俄州警方指出，貝爾在8月31日早上把車停在70號州際公路路肩後，走進西向車流，被一輛聯結車撞上當場死亡；報告寫他是自己走到車底。
海地社區領袖認為，最高法院允許取消TPS後，移民普遍害怕拘留與遣返，承受巨大精神壓力；倡議人士更直指政府政策加劇了貝爾的悲劇。
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