我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

長者生前贈與 每年1.9萬可免稅 超額可計入終身贈與及遺產免稅額

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。(美聯社)
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國長者可透過年度免稅贈與、教育醫療豁免與529計畫，提早把財富移轉給子女或孫輩，並利用申報與免稅額規則降低稅務風險。

華爾街日報報導，數十年來股市、房地產蒸蒸日上，使得較年長的美國人掌握較多財富，年輕世代則因為房租、育兒費用以及學貸而手頭較拮据。許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。正在考慮這類贈予的家庭，可以透過多種管道在有生之年免稅送錢給兒孫。

根據法律規定，每人每年可以對每名兒女、兒女配偶、孫子孫女贈與最高1萬9000元上限，無需向國稅局(IRS)提交任何贈與稅申報。

報導指出，如果30年期間每年給孩子1萬9000元，累積起來等於轉移57萬元。夫妻兩人每年贈與3萬8000元給孩子，30年就有114萬元。

如果超過1萬9000元免稅額度，通常需要向國稅局提交Form 709表格，但這不一定代表欠稅。超出部分將從終身贈與及遺產稅免稅額扣減。

舉例來說，今年如果贈與女兒10萬元，其中1萬9000元屬於年度免稅額，超出的8萬1000元則從個人終身贈與及遺產稅免稅額1500萬元當中扣減，夫妻免稅額3000萬元。父母需要申報贈與稅表，但大多數情況下不用繳交任何贈與稅。

報導指出，聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。

Form 709表格提交之後，如果沒有涉及詐欺，國稅局通常只有三年時間質疑申報內容。如果沒有向國稅局申報，三年計時便不曾啟動，國稅局有可能在多年之後追查可疑贈與。

更重要的是，孩子購屋申請房貸時，金融機構可能要求提供文件，證明頭期款來自贈與而不是貸款，Form 709表格正好派上用場。

祖父母為孫子孫女支付合規學校的學費或合規醫療機構的醫療費用，並不列入贈與稅計算，沒有金額上限。這些支付不計入每年1萬9000元額度計算，也不計入終身免稅額。需要注意的是，教育豁免只適用學費，不包括住宿、膳食、書本費或雜費。

許多祖父母喜歡為孫子孫女的「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)存款，但其中有項許多民眾不太了解的「提前預存」(front-loading)選項。

國稅局允許一次存入相當於五年年度免稅額的存款，在2026年裡每名受益人最多可收到9萬5000元存款。存款必須申報Form 709表格。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過之後，從2024年起，529計畫受益人如果畢業之後帳戶仍有結餘，終身最多可將3萬5000元轉投(rollover)到受益人的Roth IRA，但只有存款至少五年的資金才能轉投。

另外，近期之內可能需要申請俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的民眾，要注意申請之前五年當中的贈與，可能被視為企圖脫產以取得低收入福利資格。

聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。(美聯社)
聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。(美聯社)

精華 FAQ

  • 依規定，每人每年可對每名子女、配偶或孫子女贈與最高1萬9000元，通常不必向IRS提交贈與稅申報，超出部分才需另行處理。

  • 超過1萬9000元後，多數情況要填Form 709，但不一定立刻繳稅；超額會先從個人終身贈與及遺產免稅額扣減，夫妻則可合併使用更高額度。

  • 合規學校學費與醫療費可直接豁免，不計入年度額度；529計畫可一次預存5年額度，且2024年起符合條件的餘額還可轉入Roth IRA。

國稅局 遺產

上一則

范斯宣布87萬人疑涉新冠詐騙 取消貸款資格

下一則

加州16歲兒暴斃 母才知染致命新毒品「環氯啡」

延伸閱讀

會計師：新生兒千元「火種」 從小投資退休帳戶

會計師：新生兒千元「火種」 從小投資退休帳戶
放棄美國國籍費用大降 但不代表程序簡化或後果減少

放棄美國國籍費用大降 但不代表程序簡化或後果減少
美國富人靠這種保險「免稅投資」 無上限增值還能傳子女

美國富人靠這種保險「免稅投資」 無上限增值還能傳子女
新生兒獲「川普帳戶」第一桶金 華人驚喜：生得逢時

新生兒獲「川普帳戶」第一桶金 華人驚喜：生得逢時

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見