長者生前贈與 每年1.9萬可免稅 超額可計入終身贈與及遺產免稅額

許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國長者可透過年度免稅贈與、教育醫療豁免與529計畫，提早把財富移轉給子女或孫輩，並利用申報與免稅額規則降低稅務風險。

華爾街日報報導，數十年來股市、房地產蒸蒸日上，使得較年長的美國人掌握較多財富，年輕世代則因為房租、育兒費用以及學貸而手頭較拮据。許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。正在考慮這類贈予的家庭，可以透過多種管道在有生之年免稅送錢給兒孫。

根據法律規定，每人每年可以對每名兒女、兒女配偶、孫子孫女贈與最高1萬9000元上限，無需向國稅局 (IRS)提交任何贈與稅申報。

報導指出，如果30年期間每年給孩子1萬9000元，累積起來等於轉移57萬元。夫妻兩人每年贈與3萬8000元給孩子，30年就有114萬元。

如果超過1萬9000元免稅額度，通常需要向國稅局提交Form 709表格，但這不一定代表欠稅。超出部分將從終身贈與及遺產 稅免稅額扣減。

舉例來說，今年如果贈與女兒10萬元，其中1萬9000元屬於年度免稅額，超出的8萬1000元則從個人終身贈與及遺產稅免稅額1500萬元當中扣減，夫妻免稅額3000萬元。父母需要申報贈與稅表，但大多數情況下不用繳交任何贈與稅。

報導指出，聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。

Form 709表格提交之後，如果沒有涉及詐欺，國稅局通常只有三年時間質疑申報內容。如果沒有向國稅局申報，三年計時便不曾啟動，國稅局有可能在多年之後追查可疑贈與。

更重要的是，孩子購屋申請房貸時，金融機構可能要求提供文件，證明頭期款來自贈與而不是貸款，Form 709表格正好派上用場。

祖父母為孫子孫女支付合規學校的學費或合規醫療機構的醫療費用，並不列入贈與稅計算，沒有金額上限。這些支付不計入每年1萬9000元額度計算，也不計入終身免稅額。需要注意的是，教育豁免只適用學費，不包括住宿、膳食、書本費或雜費。

許多祖父母喜歡為孫子孫女的「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)存款，但其中有項許多民眾不太了解的「提前預存」(front-loading)選項。

國稅局允許一次存入相當於五年年度免稅額的存款，在2026年裡每名受益人最多可收到9萬5000元存款。存款必須申報Form 709表格。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過之後，從2024年起，529計畫受益人如果畢業之後帳戶仍有結餘，終身最多可將3萬5000元轉投(rollover)到受益人的Roth IRA，但只有存款至少五年的資金才能轉投。

另外，近期之內可能需要申請俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的民眾，要注意申請之前五年當中的贈與，可能被視為企圖脫產以取得低收入福利資格。

聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。(美聯社)