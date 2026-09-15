新墨西哥州免費托兒 不排富挨批「幫富豪聘保母」
新墨西哥州推出全州免費托兒試辦近一年，因不排富、名額不足與成本飆升而遭批評，但州長仍稱這是對兒童發展的長期投資。
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新墨西哥州推出全州免費托兒試辦近一年，因不排富、名額不足與成本飆升而遭批評，但州長仍稱這是對兒童發展的長期投資。
新墨西哥州2025年在各州當中首開先例，推出全面免費托兒(free child care)，試辦計畫即將屆滿一年。由於計畫沒有排富條款，全州居民不分收入高低均可享受福利，結果挨批「幫百萬富豪聘請保母」。華盛頓郵報報導，托兒名額需求大增，某些民眾仍在後補名單排隊，計畫開銷也比推出初期增加將近4億。
住在聖塔菲(Santa Fe)、育有兩個孩子的婦人達柯塔·里維拉(Dakota Rivera)說，去年9月聽到民主黨籍州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)宣布計畫時非常高興，可是迄今卻還找不到地方可以送孩子去免費托兒，只能靠家人幫忙、尋找社群媒體訊息以及雇用保母來解決問題。里維拉目前仍在10份不同的托兒候補名單上排隊。
全面免費托兒計畫的經費來自新墨西哥州的石油、天然氣豐厚收入。根據州政府估計，這項計畫每年可幫每名兒童的家庭省下1萬3000元。
不過，試辦計畫推出之後並不順利，報名參加的兒童人數直線上升，報名人數從3萬2000人增加到4萬7000人，遠遠超過州立托兒中心的負擔。葛瑞夏姆還面臨多項法律訴訟的挑戰，包括托兒計畫財務長提交吹哨者檢舉報告說，計畫出現8300萬元的經費缺口之後就被炒魷魚。
另外，批評人士說，全面免費托兒計畫一年成本可能上看8億左右，比推出初期增加約4億。州議會分析報告表示，某些較高收入家庭也享有免費托兒福利，恐將對收入最低的家提產生排擠效應。新墨西哥州共和黨領袖則形容這項計畫是「百萬富翁的保母」。
葛瑞夏姆接受MSNBC電視頻道專訪時坦承面臨挑戰表示：「我們是一邊飛，一邊打造火箭。」
葛瑞夏姆接受華郵專訪時說，新墨西哥州經驗將成為全國其他地區的藍圖。她表示，未來五年裡，州政府的幼兒基金將為計畫投入10億多元資金，比州議會最初撥款的經費多出3億元。
她表示：「沒人說這是一項便宜的項目，事實上很可能一點也不便宜。」她說：「這應該是對於兒童福祉與發展的投資，我們也是在這樣做。」
主要因為政策沒有排富條款，高收入家庭也能受惠，外界批評等於替富人支付保母費；同時名額不足、候補過長，也讓低收入家庭覺得資源分配不均。 報名兒童從3萬2000人增至4萬7000人，遠超托兒中心承載量，許多家長仍排在候補名單上；此外，計畫也傳出8300萬元缺口與相關法律訴訟。 州長葛瑞夏姆認為，這是以石油與天然氣收入支持的兒童福祉投資，未來5年幼兒基金將投入10億多元；她也表示，新墨西哥州經驗可成為全國其他地區的參考。
精華 FAQ
主要因為政策沒有排富條款，高收入家庭也能受惠，外界批評等於替富人支付保母費；同時名額不足、候補過長，也讓低收入家庭覺得資源分配不均。
報名兒童從3萬2000人增至4萬7000人，遠超托兒中心承載量，許多家長仍排在候補名單上；此外，計畫也傳出8300萬元缺口與相關法律訴訟。
州長葛瑞夏姆認為，這是以石油與天然氣收入支持的兒童福祉投資，未來5年幼兒基金將投入10億多元；她也表示，新墨西哥州經驗可成為全國其他地區的參考。
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