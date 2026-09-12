為了照顧 嬰兒潮世代搬進父母住的老人社區當鄰居

愈來愈多嬰兒潮世代選擇搬進他們父母居住的老人社區當鄰居，以便就近照顧。圖為一名中年婦人(左)協助父親(中)接受復健，右為復建師。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 嬰兒潮世代因年齡、房屋維護成本與生活便利考量，開始搬入父母已居住的老人社區，形成跨世代鄰居現象。

華爾街 日報指出，1946年後出生的嬰兒潮世代 ，也就是當年率先反抗父母的那一代人，如今正搬進與他們父母居住的老人社區，成為鄰居。

71歲的西希莉·克雷格(Cecily Craig)住在南卡羅來納州 羅克希爾(Rock Hill)的帕克波因特村(Park Pointe Village)，離她百歲高齡的寡居母親家只有幾步之遙，她們各自住在自己的公寓裡。

她近100歲的母親伊蓮·佩奇(Elaine Page)大約20年前搬進這個社區。克雷格離了婚，沒有小孩，則在五年前搬了進來。她說：「我在這裡最親密的朋友圈都是嬰兒潮世代。」

全國老年住房與護理投資中心(National Investment Center for Seniors Housing & Care)高級主管克拉普(Caroline Clapp)表示，現代人壽命愈來愈長，很多人的子女都已年過六旬，符合入住老年社區的條件，這種情況並不罕見。

和他們的父母一樣，許多嬰兒潮世代不想再費心處理房屋維護、不斷上漲的房產稅和保險費用。此外，他們也更重視平靜的生活。與年邁的父母住得近一些，可以減輕焦慮。某種程度上，子女也會感到輕鬆，不必再為父母年老後的住所操心。

Viva Bene旗下擁有多個老人租賃社區。該公司的共同創辦人舒爾茨(Laurie Schultz)表示，去年公司遇到好幾起成年子女(大多是女兒)希望搬來和母親一起居住的情況。她說：「這對她們倆來說都是一種安全感。」

不過這種安排並不適合所有人。大多數人，包括嬰兒潮世代，都希望在自己家中安享晚年。很多人並不想與年邁的父母住得太近，也不想就近照顧他們。還有些人根本不喜歡老年社區。因為這種居住環境會讓他們覺得自己老了，而高齡住宅產業的從業人員則是在努力消除這種想法。

克拉普表示，為了吸引那些尚未習慣放慢腳步的嬰兒潮世代，各個老年社區都在提升服務水準，更加重視健康和社交活動。他們提供更多樣的居住選擇，例如別墅和獨棟小屋，營造一種不像老年公寓的社區氛圍，卻又讓人感到安全舒適。

這正是吸引95歲的瓊安·凱普斯(Joanne Kepes)和她63歲女兒諾拉(Nora)的原因。凱普斯賣掉她在俄亥俄州的房子，搬到名為霍桑社區(Hawthorne Commons)專供55歲以上人士租賃的社區，以便離諾拉和她的妹妹更近。

諾拉離異，沒有孩子，在新冠疫情爆發後搬來和母親同住。她說：「我大部分時間都待在這裡，我心想，『既然我大部分時間都在這裡，為什麼還要付另一個地方的房租呢？』」