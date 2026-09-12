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退休存款如何明智擬定對策? 既省大筆稅金又善用儲蓄

記者顏伶如／綜合報導
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北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔；示意圖。（美聯社）
北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔；示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，退休理財應在傳統IRA、Roth IRA與401(k)間靈活配置，並依當下與未來稅率判斷供款或轉換時機，以降低稅負並保留資金彈性。

將在職場工作多久且存下多少錢、退休之後收入是增是減等考量，在退休財務規畫裡都是難題，許多情況下變成全靠猜測。華爾街日報4日分析，明智的退休存款策略不但能省下大筆稅金，還能善加利用儲蓄。

專門研究退休規畫的聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)名譽教授麥奎里(Edward McQuarrie)表示，退休理財確實涉及估測，重要的是要做出明智預估，畢竟關係到龐大金額。

為了因應未知的未來，勞工儲蓄時應該嘗試在傳統型個人退休帳戶(traditional IRAs)、羅斯個人退休帳戶(Roth IRAs)及401(k)s，某些情況下還有應稅證券帳戶之間分散配置。

在理想情況下，這意味著在稅率較低時把稅後資金(after-tax dollars)存到Roth IRAs/401(k)s，等到收入較高的年份則向傳統型IRAs)及401(k)s供款以便報稅享有扣除(deductions)，目標是把退休帳戶的儲蓄總額應繳稅金盡量降到最低。

然而，對於處於職場中後期的勞工來說，這套策略在年輕時無法使用，因為當時接觸不到羅斯帳戶。對於身處這種狀況的勞工，麥奎里建議別讓問題雪上加霜，因為對Roth供款及轉換所衍生的稅金，可能超過直接從帳戶提領的稅率，導致繳稅變多。

麥奎里舉例說，如果現在所得稅稅率級距是22%，未來從退休帳戶提領時稅率也將維持在22%，若進行Roth IRA轉換的金額將高到變成適用於32%稅率，最好放棄轉換。如果退休之後在規定強制提領帳戶的年齡到達前，有幾年之間將會收入較低，落在稅率級距12%，進行Roth IRA轉換可能就是聰明之舉。

如果進行大幅度的Roth IRA轉換後股市暴跌將會如何？IRA註冊會計師史洛特(Ed Slott)分析，Roth帳戶供款使用的是稅後資金，稅金已預先繳清，未來如果帳戶價值下跌，提領時財務損失山姆大叔(Uncle Sam)不會幫忙分擔，所以資金最好長期留在Roth IRA。

若擁有存款豐富的傳統IRA卻沒有購買長照險，是否應該進行Roth轉換？長照開銷通常在超過調整後總收入(AGI)7.5%門檻之後可以申請扣除，由於Roth轉換將減少傳統IRA裡的餘額，可以提領用來支付可扣除費用的應稅IRA資金隨之變少，因此理財規畫師通常建議在傳統IRA保留足夠資金，以便支付這類花費並獲得稅務扣除。

理財專家建議，勞工儲蓄時應該嘗試在傳統型個人退休帳戶、羅斯個人退休帳戶及401(...
理財專家建議，勞工儲蓄時應該嘗試在傳統型個人退休帳戶、羅斯個人退休帳戶及401(k)s之間分散配置，目標是把退休帳戶的儲蓄總額應繳稅金額盡量降到最低。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 因為未來收入與稅率難以準確預測，分散到傳統IRA、Roth IRA、401(k)及部分應稅帳戶，可在不同情境下調整提領與繳稅策略，讓退休資金更具彈性。

  • 若目前稅率較低，且退休前尚有幾年收入偏低、未來提領稅率可能更高，Roth轉換通常較有利；但若轉換後會把所得推進更高稅率級距，則不一定划算。

  • 因為Roth轉換會先產生當下稅負，若金額過大可能把你推入更高稅率；此外，若傳統IRA被轉空，未來也可能少了可用於支付可扣除長照費用的應稅資金。

退休 401(k)

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