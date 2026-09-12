社安局溢付社安金 恐逕行扣款、追討 領取人如何應對?

超過7500萬名美國民眾每月依靠社安金維持生計，而每年大約有200萬領取人會收到溢付通知，被要求盡快償還，或甚至被直接扣款。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 社安局有時會通知民眾社安金溢付並要求償還，若未異議還可能直接扣款；受益人可查帳、提復審或申請免除追償。

超過7500萬名美國民眾每月依靠社安金 維持生計，但有時會被社會安全局(SSA )通知他們領到的退休金 或殘障福利金溢付了數千元且需要盡快償還，或者當月度福利金在未被告知的情況下就被逕行扣款；遇到這種情況時該如何處理？

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，SSA去年表示該局每年向各福利項目共約200萬領取民眾寄發溢付通知。其網站聲稱溢付金額是由於「資訊缺失或錯誤」所造成，如果民眾沒有告知SSA可能影響福利計算的變動如收入或婚姻狀況變化，就可能溢付。

不過倡議組織「Social Security Works」主席歐特曼(Nancy Altman)表示，即使確實通報了相關變動，仍可能被通知多領了錢，因為SSA的人力嚴重不足，相關資料不一定能及時輸入系統。全國註冊社會安全分析師協會（National Association of Registered Social Security Analysts）共同創辦人謝登（Martha Shedden）則指出SSA有時會算錯最初應領的福利金額，包括同時領取多種類型社安福利的人。

據SSA網站，該機構會給受益人30天的時間償還溢付款項。如果民眾未提出異議，SSA會自動扣留其社安福利的50%，或扣留社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)的10%，直到溢付金額全部償還為止。謝登表示，溢付通知並非最後定論，因為SSA可能犯錯，而民眾有權對是否溢付、溢付金額提出異議。

社會安全顧問哈里斯(Ray R. Harris)表示，可要求SSA提供完整的逐月帳目、福利紀錄、付款紀錄，以及產生溢付的具體計算方式。如果SSA沒有回應，歐特曼建議民眾聯繫國會議員。

而提出異議有兩種方式：一是提出申訴表示不同意溢付之金額，或不同意自己曾領取溢付款項。民眾必須在收到通知之日起60天內提出「重新審議請求」(Request for Reconsideration)，從SSA-561-U2表格填寫。如果希望SSA暫停追討，則必須在30天內提出申訴。

二是若無力償還溢付款項，而且認為溢付並非自己的過錯，可以提交SSA-632-BK表格的「免除溢付追償請求」(Request for Waiver of Overpayment Recovery)，要求SSA不要追討款項，這項申請可以在任何時間提出。

SSA發言人表示在評估免除的申請期間，不會追討溢付，如果受益人沒有過錯，而且償還款項會造成經濟困難，或者追討超額給付有失公平，就會免除追討。發言人還表示，雖然會妨礙支付日常必需的生活開支，民眾可以申請低至10元的最低還款額。