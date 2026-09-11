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醫學專家新書揭密：現代生活3因素 恐加速老化

編譯周靜芝／綜合報導
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農藥、除草劑可能對整體健康構成潛在威脅。(美聯社)
農藥、除草劑可能對整體健康構成潛在威脅。(美聯社)

生活習慣與所處的環境可能影響與細胞健康及生物老化的過程，功能醫學專家柯爾(Will Cole)在即將出版的新書「治癒你的細胞」(Heal Your Cells)中指出，現代生活方式的三項因素可能導致細胞功能失調，進而影響發炎、睡眠以及其他與整體健康相關的過程。

來自賓州的柯爾向福斯新聞網表示，人類的基因在數千年來並未改變，但世界卻在如此有限的時間內發生了劇變；這些因素均可能導致他所謂的「加速老化問題」，即生理年齡與實際年齡不符。他說，許多20多歲、30多歲和40多歲的人，細胞狀態卻如同年長者一般；這雖然很常見，但並不正常。

他指出以下三項因素最容易干擾細胞間訊息傳遞，產生可能導致加速老化與疾病的「細胞噪聲」(cellular noise)。

1.不健康的飲食

柯爾表示，攝取對人體不利的食物是危害細胞健康的首要因素，尤其是會引起發炎的食物。此外，若無法維持固定的進食時段，而是拉長整天的進食時間，未給予身體足夠的消化與禁食時間，同樣會破壞細胞平衡。

2.接觸有毒物質

柯爾說，某些環境因素，包括農藥、除草劑以及也被稱為「永久化學物質」的多氟烷基物質(PFAS)，都可能對整體健康構成潛在威脅；暴露的影響取決於物質的種類、劑量以及接觸時間長短。

他還指出，細菌與病毒等傳染性病原體以及黴菌暴露，都是可能影響健康的因素。夜間接觸大量藍光也會干擾某些人的晝夜節律，而規律的睡眠-清醒作息以及白天接觸自然光，則有助維持健康的睡眠和細胞健康。

3.慢性壓力、創傷與情感疏離

柯爾表示，慢性壓力、未解決的創傷，以及缺乏社交或靈性連結，都是可能導致「細胞噪聲」增加的因素。

部分觀察性研究已將宗教或靈性追求與較低的發炎水平、較佳的健康相連結，儘管此類研究無法證明信仰本身有助形成這些效果。

柯爾說，這是「生物優化」(biohacking)領域中很少被討論的話題。人與上帝的關係如何？這在軀體層面又如何呈現在細胞上？但研究顯示，那些信靠上帝的人，往往能活得更長久、更健康，並擁有更年輕、有活力的生活。

柯爾表示，透過任何能轉變心境的信仰體系或社群，以及與大自然的連結，都可能獲得類似的益處。

慢性壓力、未解決的創傷，以及缺乏社交或靈性連結，都是可能導致「細胞噪聲」增加的因...
慢性壓力、未解決的創傷，以及缺乏社交或靈性連結，都是可能導致「細胞噪聲」增加的因素。(美聯社)

精華 FAQ

  • 作者認為，現代生活中的飲食失衡、毒物暴露，以及慢性壓力與情感疏離，會增加「細胞噪聲」，進而干擾發炎、睡眠與整體健康，讓生理年齡看起來比實際年齡更老。

  • 分別是不健康的飲食、接觸有毒物質，以及慢性壓力、創傷與情感疏離。作者指出，這些因素都可能破壞細胞間訊息傳遞，讓身體更容易出現老化與疾病相關問題。

  • 他建議維持固定進食時段、減少發炎性食物與毒物接觸，並建立規律睡眠、白天接觸自然光、減少夜間藍光，同時透過信仰、社群或親近自然來改善情緒與連結。

賓州

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