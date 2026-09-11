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91歲翁二度走完阿帕拉契山徑 「跌倒71次」重奪最年長者紀錄

編譯莊瑞萌／綜合報導
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桑德斯8月31日在緬因州卡塔丁山慶祝完成壯舉。(美聯社)
桑德斯8月31日在緬因州卡塔丁山慶祝完成壯舉。(美聯社)

91歲的桑德斯(Dale Sanders)以71次跌倒的代價，徒步走完阿帕拉契山徑(Appalachian Trail)全程，刷新自己2017年創下的「最年長全程徒步者」紀錄。他曾因受傷住院、左臂麻木就醫，但在妻子鼓勵下堅持到底。途中他發現，自己的努力激勵了無數人，更讓這趟旅程的意義超越了紀錄本身。

▲ 影片來源：Facebook＠CNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，91歲的桑德斯堪稱最常跌倒的一位老人。根據他自己統計，在重新挑戰阿帕拉契山徑的過程，他共跌倒了71次，其中六次屬於「重摔」，有一次還讓他短暫住院，但這些都沒有讓他放棄這條全長2193哩、從喬治亞州史普林山(Springer Mountain)延伸至緬因州卡塔丁山(Mount Katahdin)的山徑。

阿帕拉契山徑保護協會(Appalachian Trail Conservancy)對「徒步走完全程」的定義是：在一年內以任何順序完成山徑所有路段，允許中途暫停。桑德斯於去年9月6日從西維吉尼亞州出發，過程中曾短暫休息，今年8月31日抵達緬因州最高峰卡塔丁山山頂，在山頂標誌牌前停下祈禱。他說，「我一定要感謝上帝，也要感謝我的支援團隊和所有幫助我走到這裡的人。」

桑德斯在步道界的綽號是「灰鬍子」(Grey Beard)，最早在2017年以82歲之齡創下完成阿帕拉契山徑紀錄。四年後，他83歲的朋友艾伯哈特(M.J. Eberhart)搶走了這項頭銜，但幾個月內，桑德斯就宣布復出。他說，儘管經過六個月的訓練，重返山徑時他的身體狀況並非最佳。他上個月說，「即使到今天，我還是覺得自己應該可以再更好一點。但我總得提醒自己：『我已經91歲了，正在為長距離徒步寫下新的篇章。』」

今年6月，桑德斯在佛蒙特州中部沿著基靈頓山(Killington Mountain)下山時，在巨石區摔倒，刮傷了腿、手臂和手。他說，「我全身都是傷。我沒有擦掉血跡就繼續走了。」幾周後，他的左臂麻木，後來診斷為神經受壓迫。雖然他很快獲准繼續徒步，但一度考慮放棄。8月初，妻子說服他繼續前進。

桑德斯最愉快的幾天是在賓州，那裡的山徑維護良好，還有「路上善心人」為他送上點心。他說，「當人們在小徑上關照你、幫你帶杯焦糖星冰樂時，路上的石頭也就沒什麼大不了的了。」事實上，桑德斯在登山健行者社群已是明星，數千人在社群媒體上追蹤他，這讓桑德斯感到驚訝，也讓他的目標超越了單純打破紀錄的範疇。他說，「我想重新奪回這項紀錄，但現在那成了次要的，現在最重要也是讓我驚訝的事之一，就是我的努力激勵了很多人，給了他們鼓勵。」

尤文森(Meredith Ewenson)6月在新罕布夏州帶領10名女性登山時遇見了桑德斯。她說桑德斯體現了沒有什麼不可能的精神，「親眼看到這一幕，這輩子我都不會忘記。」

桑德斯1935年出生於肯塔基州，比阿帕拉契山徑完工早了兩年。他還擁有其他多項年齡相關紀錄，包括成為最年長划完密西西比河全程的人，他在87歲生日當天出發，歷時87天完成壯舉。

桑德斯7月29日在緬因州涉水而過大威爾遜溪。(美聯社)
桑德斯7月29日在緬因州涉水而過大威爾遜溪。(美聯社)

桑德斯攀越卡塔丁山的大岩石。(美聯社)
桑德斯攀越卡塔丁山的大岩石。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他以91歲之齡二度走完全程阿帕拉契山徑，重新奪回「最年長全程徒步者」紀錄，展現高齡仍能挑戰長距離徒步的可能。

  • 桑德斯自述共跌倒71次，其中6次是重摔，還曾因傷短暫住院、左臂麻木就醫，但在醫師允許與妻子支持下繼續前進。

  • 因為沿途許多人關照他、社群也持續關注他的進展，讓他發現自己的努力能鼓勵更多人，因此旅程意義已超越紀錄本身。

桑德斯 西維吉尼亞州 緬因州

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