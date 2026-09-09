加州延後學校上課時間 研究：有助課業與心理健康

加州參議院第328號法案2022年生效，規定多數中學不得早於上午8時、高中不得早於8時30分上課。校車示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州2022年延後中學與高中上課時間後，研究發現學生睡眠增加、心理健康改善，八年級數學與英文成績也有明顯進步。

研究報告指出，美國加州 2022年起延後中學、高中上課時間後，每晚睡滿至少8小時的學生比例增加13%；學生的學業表現、心理健康 指標也有改善。

加州參議院第328號法案2022年生效，規定多數中學不得早於上午8時、高中不得早於8時30分上課。「洛杉磯 時報」今天報導，「加州延後學校上課時間，有助提高學生成績，促進心理健康」。

報導引用民間機構「國家經濟研究局」（NBER）最近發表的論文。研究人員利用「美國社區調查」中教師到校時間的變化，推估學校延後上課時間的情況，比較新法在2022至2023學年度生效前後，學生睡眠及心理健康指標的差異，追蹤2022年至2025年學業情況。

研究指出，新法實施之後，每晚睡眠至少8小時的學生比例增加了13%，其中男學生增幅最大。研究人員指出，學生的休息和睡眠對於學校教育非常重要。

研究指出，學校延後上課時間之後，學生自陳心理健康狀況有所改善，男學生在悲傷、無望感及自殺意念等指標的降幅最大；拉丁裔學生則以注意力難以集中問題的改善最為明顯。

研究也發現，八年級學生的數學和英文成績都出現可衡量的進步，其中拉丁裔、經濟弱勢學生的改善最多。

研究人員指出，拉丁裔學生較不容易獲得充足睡眠，原因包括家庭收入較低，需要承擔家庭與工作責任；睡眠改善後，數學與英文成績的進步幅度也最大。

報導指出，也有家長對於延後上課時間表達疑慮，認為晚一點上課增加家長上下班通勤與安排接送的困難，也迫使課外活動時間延後，有人擔心學生只是延後就寢時間，實際睡眠沒有增加。

不過研究發現，體育與課外活動時間雖然確實有所延後，變化幅度有限，在統計上也不顯著。