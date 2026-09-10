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全球最貴房產 紐約這座娃娃屋身價逾850萬元

編譯周靜芝/即時報導
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娃娃屋，示意圖，非文中建築。Image by Merja Partanen fr...
娃娃屋，示意圖，非文中建築。Image by Merja Partanen from Pixabay

這棟位於紐約的「住宅」每平方英尺售價達32萬9000元，是全球最昂貴的房產。屋內擁有29間房間，以及1萬件精緻家具和其他擺設，還有一架大鋼琴與一部可正常運作的電梯；但它的高度僅9英尺，面積為25.8平方英尺。這是全球最壯觀的娃娃屋，價值至少850萬元。

紐約郵報報導，這座令人驚艷的建築以英國桂冠詩人丁尼生（Alfred Lord Tennyson）詩作中的「阿斯特拉特的伊萊恩」（Elaine of Astolat）命名，被稱為「阿斯特拉特娃娃屋城堡」，由商業藝術設計家迪爾（Elaine Diehl）與其他工匠耗時13年打造，於1987年完成。

1996年，心理學家弗里曼（Michael Freeman）購入此屋，先將其陳列於長島金斯波因特（Kings Point）家中，隨後才放進倉庫。

現年80歲的弗里曼與妻子洛伊絲（Lois）正思索該如何處理這座珍貴的「住宅」。弗里曼夢想它最終能落腳於全美最負盛名的地址：賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Ave）1600號。

弗里曼表示，他很希望這座娃娃屋能陳列在白宮新的宴會廳中，供後代子孫欣賞，這將代表一位美國女性所創作的世界級美國藝術。

「阿斯特拉特」內充滿了微縮模型，如裝有真實酒精的微型酒瓶、鑲有真寶石的珠寶、18世紀油畫的複製品，以及一架單價達7000元的鋼琴。

此外還有琳瑯滿目的微型食物，如備齊所有配菜的烤火雞，以及內頁真的可以閱讀的微型書籍。弗里曼說，其中一本「聖經」是1811年、骨董級帶有拇指索引的「聖經」，採用罕見的早期美國皮革裝訂，並附有微型木刻插圖。

娃娃屋內沒有玩偶，但陳列著昂貴的家具與裝飾品，包括一張英式橡木廚房餐桌、一張鍍金法國巴洛克風格的大理石桌面桌、一個內有金絲雀的黃銅鳥籠、一套銀製雕刻餐具，以及一個配有鍍金黃銅底座的維多利亞時期地球儀。

弗里曼指出，迪爾委託了全球頂尖的微型藝術家，為「阿斯特拉特」創作了數百件原創藝術品，這些作品的尺寸約為1英吋乘以1英吋。

在亞利桑納州塞多納（Sedona）的迪爾店內初次見到「阿斯特拉特」時，弗里曼的妻子已收藏有80座娃娃屋，但當下立刻為之著迷；雖然弗里曼未透露自己為這件獨一無二的珍品付出了多少，但他表示，那是一筆「誇張」的金額。

洛伊絲問迪爾要多少錢，她給了一個「誇張」的數字。弗里曼回憶道，他聽了那個金額後，知道這將為妻子畢生的熱情畫下完美句點，於是回應說「我覺得這價錢頗公道」，讓迪爾與他的妻子都大感震驚。

隨後，弗里曼請了一名司機將這件珍貴貨物運回長島的家，並為迪爾及一名助理買了頭等艙機票，請他們來紐約示範如何將這座屋子拼裝起來。弗里曼強調，這絕非易事。

他說，他們從未開啟過娃娃屋的電梯，認為風險遠大於效益；這套電氣系統極為複雜，具備雙電壓，且具足夠的變異性，能營造夜間照明及其他效果。

「阿斯特拉特」曾於2015年在紐約市時代華納中心（Time Warner Center）展出，吸引超過3萬人次參觀。如今，在擁有這座娃娃屋30年後，弗里曼只希望確保它最終能找到一個好的歸宿，「它需要被安放在最能被珍視的地方」。

精華 FAQ

  • 它高度僅9英尺、面積25.8平方英尺，卻擁有29間房與1萬件精緻擺設。報導稱其每平方英尺售價32萬9000元，整體價值至少850萬元。

  • 這座娃娃屋由商業藝術設計家迪爾與多名工匠共同打造，整整耗時13年，於1987年完成。其名稱取自丁尼生詩作中的角色，帶有濃厚文藝色彩。

  • 弗里曼與妻子收藏30年後，正思考最佳去向；他希望它能落腳白宮新的宴會廳，讓後代欣賞這件美國女性創作的世界級微型藝術作品。

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