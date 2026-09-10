印地安溪村住戶非富即貴 富豪們也得乖乖遵守社區規定

面積約300英畝的堰洲島「印地安溪村」有許多名人住戶，包括亞馬遜創辦人貝佐斯。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 印地安溪村聚居貝佐斯、祖克柏等頂級富豪。

印地安溪村聚居貝佐斯、祖克柏等頂級富豪。 重點二： 社區沿用1939年規章，住戶須嚴守多項限制。

社區沿用1939年規章，住戶須嚴守多項限制。 重點三：嚴禁直升機停機坪、超大建築與任意養寵物。

佛羅里達州邁阿密一處高級社區坐擁怡人景觀，吸引亞馬遜 創始人貝佐斯 (Jeff Bezos)、臉書(Facebook)共同創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)等人置產定居，不過社區制定極為嚴格的規定，就連世界級富豪也得乖乖遵守。

紐約郵報(New York Post)報導，位於瑟夫賽德(Surfside)與邁阿密海灘(Miami Beach)附近、面積約300英畝的堰洲島「印地安溪村」(Indian Creek Village)的住戶，除了貝佐斯、查克柏格，還有美式足球退役球星湯姆布雷迪(Tom Brady)、商業富豪卡爾伊坎(Carl Icahn)、川普總統長女伊凡卡(Ivanka Trump)與夫婿庫許納(Jared Kushner)等名流，堪稱一座「億萬富翁堡壘」(Billionaire Bunker)。

然而現有84位居民人人皆須遵守1939年制定、多達103頁的社區規章，由村政經理奧梅迪洛(Guillermo Olmedillo)負責監督執行，一位房地產經紀人透露，社區內有警局，嚴格監控任何未經許可進入的可疑人士。

社區針對故意違反土地開發條例者，除了祭出法院強制執行或吊銷建築許可證，還將面臨每日最高500元罰款；而且無論富豪擁有多少架私人飛機，社區禁止興建停機坪或起降直升機。

社區還要求住宅建築面積至少達5000平方呎，其中四分之三必須是主屋面積，因此沒有「入門小屋」(modest starter home)的生存空間；對於草坪高度也規定不得超過6吋，建築物覆蓋率上限為土地面積的25%，包括車道、游泳池、網球場和露台等設施，無論屋主是否喜歡，每戶至少維持55%綠化面積或開放空間。

屋主若想透過分割地塊，擠出更多面積的做法完全行不通，社區規定每戶至少規劃200呎臨水岸線，但也不能緊貼海岸線，主屋需與海灣保持至少100呎距離，前側和兩側分別退後50呎和25呎，附屬建築需與水面保持50呎距離；至於游泳池限制相對寬鬆，允許延伸至濱海退讓(setback)的範圍，但高度不得超過地面3呎，而且嚴禁在前院建造。

社區允許建造客房、涼亭和泳池房，每戶最多建造兩棟額外建築，但面積不得超過800平方呎；還有圍欄和圍牆高度不得超過7呎，必須距離物業界線至少10呎，屋主可美化圍牆保障隱私，但不能建造堡壘式圍牆；另外未經社區管委會批准，屋主不得飼養超過三隻貓、狗等任何寵物。

「印地安溪村」的住戶協會規定極為嚴格，例如房屋圍欄和圍牆高度不得超過7呎；示意圖。(美聯社)