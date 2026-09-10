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TikTok瘋傳可承接他人低利率房貸 拉姆齊：沒這回事

記者顏伶如／綜合報導
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TikTok等社群媒體瘋傳消費者購屋時可以承接別人的低利率房貸。理財專家拉姆齊(...
TikTok等社群媒體瘋傳消費者購屋時可以承接別人的低利率房貸。理財專家拉姆齊(見圖)警告：「根本沒這回事。」(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：TikTok與Reddit瘋傳可私下承接低利率房貸。
  • 重點二：拉姆齊警告多數房貸不可任意承接，恐涉詐欺。
  • 重點三：僅少數政府擔保貸款可承接，但需審核與符合條件。

TikTok、Reddit等社群媒體瘋傳「房貸秘笈」，聲稱消費者購屋時可以在放款機構不知情的情況下，承接別人的低利率房貸。理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)日前在節目中答覆聽眾來電時警告說：「根本沒這回事。」拉姆齊表示，買房民眾誤信謠言恐將身陷代價昂貴的困境裡，甚至可能犯法。

對於為房貸利率感到煩惱的首購族來說，承接他人低利率房貸的「貸款承接」(assumption loan)，聽起來相當有吸引力。

拉姆齊主持的「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)最新一期節目中，來自達拉斯的聽眾布萊恩(Brian)打電話詢問說，計畫在16個月之後買房子，很擔心到時候房貸利率進一步走高，因此想要申請網路上流傳的「貸款承接」。

拉姆齊直接回答：「根本沒這回事。」他進一步解釋說，極少數能夠承接的貸款，都必須經過重新設定，申請人必須符合資格，而且利率也會調高。

社群媒體流傳的教戰策略聲稱，如果有屋主當年是以3%房貸利率買下房子，如今賣房子時可以讓買家頂替自己的身分，現有房貸繼續支付，讓買方不必申請目前的高利率房貸。布萊恩在節目中說，最初是在TikTok聽到這種手段。

拉姆齊說，買家不必通過資格審查、利率也不改變就能接手房貸的「完全貸款承接」(fully assumable loans)，從1980年代以來就不復存在。他說：「那些TikTok傻瓜的建議會害慘你。」

拉姆奇指出，隱瞞銀行而私自接管貸款就是詐欺交易，最後房屋將遭到法拍，買家賠光所有錢。

「拉姆齊秀」共同主持人卡梅爾(George Kamel)指出，合法的「貸款承接」頗為罕見，因為其中有許多規定都必須符合。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)2日報導，大多數房屋貸款都是不可承接的，即使可以，買家也必須滿足特定條件才能取得資格，政府擔保的貸款則是值得注意的例外。

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)表示，大多數聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)、退伍軍人事務部以及農業部的貸款都可以承接，前提是買家必須符合特定貸款要求。

社媒流傳所謂的「完全貸款承接」，稱買家不必通過資格審查、接手房貸不會改變利率；皆...
社媒流傳所謂的「完全貸款承接」，稱買家不必通過資格審查、接手房貸不會改變利率；皆非事實。(美聯社)

精華 FAQ

  • 內容宣稱買房時可在放款機構不知情下，直接接手屋主原本的低利率房貸，藉此避開目前較高的市場利率，對首購族特別有吸引力。

  • 他指出大多數房貸都不可任意承接，少數可承接貸款也必須重新設定、通過資格審查，利率不會維持原樣；若私下操作，還可能構成詐欺。

  • MoneyWise與CFPB指出，部分FHA、退伍軍人事務部及農業部貸款可承接，但買家仍須符合特定條件與貸款要求，不能把所有房貸都當成可直接接手。

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