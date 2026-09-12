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為遊樂園增添尖叫與笑聲 「旋轉盤」100歲了

編譯廖振堯／即時報導
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明尼蘇達州博覽會(Minnesota State Fair)經典遊樂設施「旋轉盤...
明尼蘇達州博覽會(Minnesota State Fair)經典遊樂設施「旋轉盤」(Tilt-A-Whirl)帶來的魔力，今年正好是它問世的100周年。美聯社

亂髮飛揚、指關節發白，伴隨著尖叫與笑聲，這正是明尼蘇達州博覽會(Minnesota State Fair)經典遊樂設施「旋轉盤」(Tilt-A-Whirl)帶來的魔力，今年正好是它問世的100周年。

美聯社報導，這項標誌性的遊樂設施色彩鮮豔，於1926年在明州博覽會首次亮相，此後便一直是全美各地博覽會的固定班底。明州法里博市(Faribault)一家製造公司的發明家赫伯特．塞爾納(Herbert Sellner)原本嘗試製造一種讓船隻旋轉的水上遊樂設施，但以失敗告終，而且設施後來在一場暴風雨中被摧毀，之後他的兄弟馬丁(Martin Sellner)建議他製造一個陸上版本。萊斯郡歷史學會(Rice County Historical Society)策展人珍娜．尼爾森(Jenna Nelson)表示這就是旋轉盤的起源。

曾仔細研究塞爾納家族歷史的尼爾森說，這項發明能夠歷久不衰，可以歸功於它的設計，「就製造加工方式而言，它真的經得起時間考驗。」旋轉盤由環狀排列的7具獨立馬達驅動，而重力則讓車座在經過起伏處時自行旋轉。她補充旋轉盤一共只售出了大約一千節車座，而如今的設備基本上仍和當年一樣。

遊樂設施操作員勞西耶(Thomas Lauthier)表示，遊客的重量會讓車座傾斜而改變車座的位置，使車座失去平衡；勞西耶會帶著自己的旋轉盤到全美各地的博覽會，過去12年則一直在明州博覽會操作旋轉盤，他說中西部地區的居民尤其喜愛這項設施。

美聯社3日訪問幾名剛從「旋轉盤」上踉蹌走下來的遊客，談起這項深受許多人喜愛的設施。瓦萊麗．尼爾森(Valerie Nelson)是明州本地人，這次回到家鄉參加博覽會，她說在70年代還是孩子時第一次搭乘旋轉盤，「它永遠都是我最喜歡的遊樂設施，每次看到它我都會想辦法去坐。我喜歡它旋轉時把你推回椅背的感覺。」與尼爾森一起搭乘的明州居民雪莉．格雷(Sherri Gray)則說這是她唯一敢搭的遊樂設施。

瓦萊麗．尼爾森(Valerie Nelson，左)與雪莉．格雷(Sherri G...
瓦萊麗．尼爾森(Valerie Nelson，左)與雪莉．格雷(Sherri Gray，右)一起搭乘旋轉盤遊樂設施。美聯社

來自明尼阿波利斯的7歲男孩塞繆爾．米謝克(Samuel Mishek)也說旋轉盤是他在博覽會最喜歡的遊樂設施。他3日連續搭了兩次，還是獨自坐在一節車座裡，隨著車座不斷旋轉而尖叫，「我喜歡那種小小顛簸，因為你可以做好準備，而且知道它什麼時候會突然轉得非常快。」

許多遊客也表示旋轉盤已經成為家族傳統。出生於明尼阿波利斯的普里姆-安德森(Mike Pream-Anderson)說他小時候父母和祖父母帶他去博覽會時每次都會搭旋轉盤，現在他也會帶孩子去做同樣的事，「知道它今年已經100歲了，真的很不可思議。」

來自明尼阿波利斯的7歲男孩塞繆爾．米謝克(Samuel Mishek，圖)說旋轉...
來自明尼阿波利斯的7歲男孩塞繆爾．米謝克(Samuel Mishek，圖)說旋轉盤是他在博覽會最喜歡的遊樂設施。美聯社

精華 FAQ

  • 旋轉盤於1926年在明尼蘇達州博覽會首次亮相，之後迅速成為全美各地博覽會的固定班底，至今仍以鮮豔外觀與刺激體驗吸引遊客。

  • 發明家赫伯特．塞爾納原本想做會旋轉船隻的水上設施卻失敗，還被暴風雨摧毀；後來在兄弟馬丁建議下，才改做成陸上版本，也就是旋轉盤。

  • 它的結構經得起時間考驗，靠7具馬達與重力製造忽快忽慢的旋轉感，既有刺激又不難上手，因此從孩子到家庭都把它當成博覽會必玩傳統。

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