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重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

客艙座椅愈來愈豪華、還得兼顧飛安 航空公司頭大

編譯廖振堯／綜合報導
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卡達航空Qatar Airways空中巴士A380巨型客機的商務艙座位。(美聯社...
卡達航空Qatar Airways空中巴士A380巨型客機的商務艙座位。(美聯社)

各大航空公司為了迎接旅遊需求上升，紛紛推出優質服務吸引旅客，豪華座椅便是主力之一，尤其是愈來愈多人注重隱私、高科技設備、機上娛樂等體驗。新的豪華客製化座艙配有平躺床和滑動隱私門，但有時卻淪為擺設，它們比以往更難獲得監管許可，航空公司正努力應對漫長的審批流程。

有線電視新聞網(CNN)報導，幾十年來頭等艙基本上是大間距配上超大躺椅，直到2000年英國航空公司推出世界上第一個平躺式座椅，這之後豪華座艙出現五花八門的配備，也使得批准面臨挑戰。

漢莎航空(Lufthansa)全新的高級Allegris座艙和其姊妹航空公司Swiss使用的版本便是如此。兩者都徹底改造成長途飛行專用的座艙，配備了座椅加熱冷卻、個人氣溫控制系統。每項新增功能都會帶來新的監管障礙，結果兩家航空公司都得延遲多年才能夠部署。專家估計如今認證新的高階座艙比新冠疫情之前至少要長六個月，當時的交付時間平均為一到兩年。

聯邦監管機構對客製化座位的碰撞安全測試也採取了更加嚴厲的態度。美國聯邦航空總署(FAA)署長貝德福德(Bryan Bedford)5月向表示，FAA認為高級座椅「無法通過我們的人為因素影響測試」。如果現在預訂一張歐洲頂級航空公司的機票、登上全新、超現代的空中巴士A350型客機，經過商務艙時才發現這34個最豪華的座椅還不允許任何人乘坐。

現代客機的商務艙和頭等艙不再只是幾張大椅子，而是精心設計的構造，內外配備複雜且愈...
現代客機的商務艙和頭等艙不再只是幾張大椅子，而是精心設計的構造，內外配備複雜且愈來愈密集。(美聯社)

令監管挑戰雪上加霜的是，航空公司也不想要標準化，如此一來才能超越競爭對手。座椅製造商Recaro執行長希勒(Mark Hiller)表示：「其他產業處於蓬勃發展階段、想要擴大規模的話，就會追求標準化。」相反地，航空公司堅持客製化設計來脫穎而出，「差異化的興趣和追求正在推動需求，導致行業瓶頸。」

過度追求隱私是一大因素，聯合航空商務長諾切拉(Andrew Nocella)表示回顧十年前，商務艙幾乎沒有隔牆，但如今隔牆卻很多。現代座艙不再只是幾張大椅子，它們有精心設計的構造，內外配備複雜且愈來愈密集。每增加一面隔間、加高門、一個高科技設備，就意味著更多繁瑣的測試和文書工作。

ZIM飛機座椅集團Group執行長羅格(Raffael Rogg)指出，每一種訂製材料、隔板都會影響動態衝擊測試、阻燃性，以及最重要的頭部損傷標準安全評級。

美國航空公司American Airlines波音777-300ER型客機的豪華...
美國航空公司American Airlines波音777-300ER型客機的豪華經濟艙座椅。(路透)

精華 FAQ

  • 因為新座艙加入平躺床、滑動門、溫控與娛樂設備後，結構更複雜，牽涉碰撞安全、阻燃與頭部傷害測試，監管機關需要更多審查時間。

  • 兩家航空公司的Allegris座艙都採高度客製化設計，新增加熱冷卻與個人溫控系統，結果認證流程拖延多年，部署時間遠比預期更晚。

  • FAA如今對客製化座椅採取更嚴格的碰撞安全要求，甚至認為部分高級座椅無法通過人為因素測試，顯示豪華設計已與飛安審查正面衝突。

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