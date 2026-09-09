自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

機場貴賓室曾經是沙漠中的綠洲，旅客能在這避開機場內的紛擾，享受片刻寧靜。但航空旅行需求增長、信用卡和合作夥伴會員福利逐漸普及，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。專家預測貴賓室的定價方式即將發生變化，有些機場甚至可能會完全取消設置。

有線電視新聞網(CNN)報導，貴賓室以往有著舒適座椅、皮質腳凳、高速Wi-Fi，酒水餐點無限量供應，服務人員還會提供桌邊服務。洗手間備有名牌洗手液和蓬鬆的白色毛巾，也有私密的隔音通話間供撥打電話。

如今，許多旅客在社群媒體 上分享的反而是令人失望的經驗。他們發現休息室裡只剩下冷冰冰、被挑剩的自助餐點，或故障的咖啡機、被插滿的充電插座。座椅也許舒適，但卻找不到一個空位。最糟的是現在進入休息室也逃不過排隊地獄，有時隊伍比熱門夜店還長。

專注於哩程積分兌換和旅行攻略的TikTok網紅艾瑞·高(Eric Gao)在一段短片中展示了旅客排隊等候進入Chase Sapphire大通藍寶石卡貴賓室的場景，評論：「想像一下每年花795元就為了在機場排隊。」

市研公司JD Power的一項調查顯示，貴賓室使用者當中約20%是利用航空公司飛行常客(frequent flyer)身分進入，另約20%持信用卡優惠進入，還有不到10%的消費者購買一日通行證；剩下的一半才是持頭等艙或商務艙機票的菁英旅客。 過去機場貴賓室曾經是沙漠中的綠洲，旅客能在這避開機場內的紛擾，享受片刻寧靜。圖為美國運通卡位於亞特蘭大國際機場的專屬貴賓室。(美聯社)

撰寫貴賓休息室相關評論的CNN記者奧爾森(Kyle Olsen)表示貴賓休息室的品質參差不齊，他認為最優的是航空公司專屬、僅供頭等艙乘客或菁英會員使用的貴賓室；而由第三方營運的、對大眾開放的免會員費休息室則排名墊底。JD Power調查顯示超過80%的貴賓室用戶表示，服務體驗會影響他們選擇航空公司；近50%表示這會影響他們選擇的航線。

環亞集團(Plaza Premium Group)在全球各地機場營運貴賓休息室和禮賓服務，其首席業務轉營總監宋秀芹(Mei Mei Song)表示由於中產階級崛起，旅行量顯著增長，機場貴賓休息室也在隨之改變，她觀察到市場正根據消費者的特徵開始變化；她預測，貴賓室的收費模式將開始效仿機票，高峰時段和日期的收費會更高。