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西南航空招手高端客 明年在4機場設貴賓室

編譯陳韻涵／綜合報導
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向來以低票價、免費託運行李及開放式選位制度聞名的西南航空，逐漸調整商業模式以吸引...
向來以低票價、免費託運行李及開放式選位制度聞名的西南航空，逐漸調整商業模式以吸引高端客群並擴大營收來源。(美聯社)

西南航空公司(Southwest Airlines)3日宣布，明年將在奧斯汀、巴爾的摩、檀香山及納許維爾四座機場開設第一批機場貴賓室，這是該公司成立以來，首次進軍機場貴賓室市場。開設機場貴賓室的計畫顯示向來以低票價、免費託運行李及開放式選位制度聞名的西南航空，逐漸調整商業模式以吸引高端客群並擴大營收來源。

西南航空表示，貴賓室目前已動工，未來數年計畫在「高需求的商務與休閒市場」至少新增七處據點；貴賓室將採精緻設計，提供在地特色餐飲、高品質設施及旅遊禮遇。

西南航空的貴賓室計畫與摩根大通銀行(JPMorgan Chase)合作，旅客須持有西南航空預計2027年推出的新款「快速獎勵信用卡」(Southwest Rapid Rewards Credit Card)才能進入貴賓室。

這張新卡的年費尚未公布，西南航空目前的最高階個人信用卡年費為229元；此外，未持有新卡的忠實會員是否有其他管道可進入貴賓室，該航司尚未公布細節。

西南航空公司宣布，明年將在奧斯汀、巴爾的摩、檀香山及納許維爾四座機場開設第一批機...
西南航空公司宣布，明年將在奧斯汀、巴爾的摩、檀香山及納許維爾四座機場開設第一批機場貴賓室，這是該公司成立以來，首次進軍機場貴賓室市場。示意圖，並非西南航空貴賓室。(美聯社)

西南航空執行長喬丹(Bob Jordan)表示，公司有龐大機會滿足現有及未來旅客的需求，吸引我們尚未競逐爭搶的新客群，並恢復公司及股東期待的獲利水準。

喬丹強調，公司推動改革之際，仍將以員工及其提供的真誠、友善且屢獲殊榮的顧客服務為核心。

美通社(PR Newswire)報導，除了貴賓室外，西南航空為擴大營收來源，自去年起已逐步調整多項票價及會員制度。

以該公司向來著稱的「免費托運行李」為例，目前只有A-List Preferred會員及購買Business Select艙等的旅客可享有兩件免費託運行李的服務；一般會員及部分旅客只能免費託運一件行李，其餘旅客則須付費。

向來以「免費托運行李」著稱的西南航空，為擴大營收來源，自從去年起已取消這項優待。...
向來以「免費托運行李」著稱的西南航空，為擴大營收來源，自從去年起已取消這項優待。(美聯社)

西南航空也調整了常客飛行計畫的累積點數方式，Business Select艙等可獲得更多積分，Wanna Get Away系列則減少積分，獎勵機票兌換點數也將依航班需求浮動。

另一方面，西南航空推出最便宜的Basic艙等，並擴大銷售通路，旅客已可透過線上旅遊平台Expedia訂票；但去年5月28日後開立的旅遊抵用金，使用期限也已縮短。

精華 FAQ

  • 西南航空將在明年於奧斯汀、巴爾的摩、檀香山與納許維爾4座機場，開設公司史上第一批機場貴賓室，正式跨入這個新市場。

  • 依目前規劃，旅客須持有西南航空預計2027年推出的新款快速獎勵信用卡，才能進入貴賓室；未持卡會員是否有其他管道，航空公司尚未公布。

  • 西南航空近來已調整行李、會員點數、票價與銷售通路，例如部分旅客免費託運條件改變、積分獎勵浮動，並推出Basic艙等及開放Expedia訂票。

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