無人機協尋走失寵物 收費多少？「找回家人 完全無價」

無人機利用雷射和紅外線熱成像技術，在大範圍區域內鎖定動物的熱源，讓協尋走失寵物變得更加有效率。示意圖。(美聯社)

南加州橙郡(Orange County)的一條高速公路上，一場追逐正在展開，但空中攝影機搜尋的不是嫌犯，而是一隻小型㹴犬。不久後無人機 發現牠出現在共乘車道，接著引導地面救援人員前往，整個救援過程只花了幾分鐘。這是無人機的最新用途，讓協尋走失寵物 變得更加有效率。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，米慎維埃和市(Mission Viejo)動物管制官員沃納(Kyle Werner)表示，過去尋找走失寵物往往需要數天甚至數周，但現在可以從非常被動的搜尋方式，也就是「乾等事情進展」轉變成主動出擊，「這次我們只要把無人機升空，透過無線電協調，直接說明牠在哪裡就可以了。」

這架無人機利用雷射和紅外線熱成像技術，在大範圍區域內鎖定動物的熱源。米慎維埃和市動物服務中心(Mission Viejo Animal Services Center)資深動物管制官員史都華(JR Stewart)表示，這項科技最近也用於搜尋一隻名叫拉娜(Lana)的狗，「當時我穿越茂密的灌木叢，那些灌木比我的頭還高，我用肉眼根本不可能看到那隻狗。」但無人機成功在灌木叢中偵測到拉娜的位置，並引導史都華前往。

動物管制官員去年也曾利用這架無人機追蹤一隻名叫喬西(Josie)的膽小狗狗，最後還能精確告訴牠的主人應該到哪裡尋找。沃納說，「她(狗主人)坐了下來，非常冷靜，讓狗狗自己走向她，那真的是一個非常感人的時刻，尤其當你看到狗狗不停搖尾巴的時候。」

沃納表示他已經陸續收到其他機構的詢問，對方也對這項科技感興趣。這架無人機的成本將近1萬7000元，由私人捐款支付；被問到是否認為這架無人機物有所值時，沃納回答：「百分之百。我們是在幫某個人找回他的家人，這完全是無價的。」

英國廣播公司BBC亦報導，懷特島(Isle of Wight)的走失犬隻無人機搜救隊也獲贈一架熱成像無人機。該團體自兩年半前成立以來，已幫助54隻走失犬隻與主人團聚。志工路易斯(Mickey Lewis)稱這台無人機將大大改善搜尋工作，48名志工包括無人機飛行員、地面搜尋人員、訓犬員經常一天要處理多起事件，在農田、林地、懸崖和偏遠鄉村等各種複雜環境搜尋走失犬隻，「有了無人機，我們可以在幾分鐘內搜索大片區域，若是地面搜救隊通常需要幾個小時才能搜索完。」