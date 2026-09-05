美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊
美西乾旱重創自然生態，熊隻的食物來源枯竭，饑腸轆轆的熊紛紛靠近城市街道，甚至闖入民宅與商店覓食。面對這波「熊出沒」危機，遇到熊時該如何應對？
路透記者請益「熊智」(BearWise)計畫生物學者，教導民眾如何判斷熊感受到威脅的生理反應，以及人類該如何應對；「熊智」計畫於2018年在東南部發起，如今已發展成全美「魚類和野生動物機構協會」(Association of Fish & Wildlife Agencies)的全國性計畫。
數千年來，人類對熊賦予各種神話色彩與性格想像，包括聰明、強壯、敏捷等。熊的體重達數百磅，在野外是令人畏懼的掠食者，但科學家指出，熊通常會避開人類，且很少主動發起攻擊。
當熊發出喘息、呻吟或下顎咔噠聲響時，代表牠感受到威脅並準備防衛。「熊智」建議，面對防禦型的熊時，即使牠靠近，也要保持在原地不動；若不幸發生接觸，則應裝死並護住頭部，直到熊離開。
若遇到攻擊型的熊，情況則大不相同；防禦型的熊通常會大吵大鬧且明顯表現得緊張，攻擊型或掠食型的熊則會安靜、謹慎地行動。
專家建議，面對攻擊型的熊應大聲呼喊、投擲石塊並使用防熊噴霧；若與掠食型的熊發生肢體接觸，務必奮力反擊，千萬不要裝死。
密蘇里州自然資源保護部(Missouri Department of Conservation)黑熊生物學者鮑索克(Nate Bowersock)表示，人們會疑惑面對不同的熊種，如黑熊或灰熊，是否需採取不同的應對方式。
鮑索克身兼魚類和野生動物機構協會的「熊智」工作小組主席，他表示，重點在於熊的行為表現，而不是熊的物種；況且，黑熊或灰熊不容易從外觀上分辨，人在情急之下也很難冷靜判斷。
因為乾旱重創自然生態，熊原本的食物來源枯竭，牠們只好靠近城市街道、民宅與商店尋找食物，因而增加人熊接觸風險。 若熊發出喘息、呻吟或下顎咔噠聲，代表牠在防衛；此時應留在原地不要驚動，若真的接觸到，就裝死並護住頭部，等熊離開。 因為真正決定處置方式的是熊當下是防禦、攻擊還是掠食狀態，而不是物種本身；而且黑熊和灰熊外觀不易辨認，臨場也難冷靜判斷。
精華 FAQ
因為乾旱重創自然生態，熊原本的食物來源枯竭，牠們只好靠近城市街道、民宅與商店尋找食物，因而增加人熊接觸風險。
若熊發出喘息、呻吟或下顎咔噠聲，代表牠在防衛；此時應留在原地不要驚動，若真的接觸到，就裝死並護住頭部，等熊離開。
因為真正決定處置方式的是熊當下是防禦、攻擊還是掠食狀態，而不是物種本身；而且黑熊和灰熊外觀不易辨認，臨場也難冷靜判斷。
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