美西各州最乾旱冬季 餓熊闖民宅覓食 目擊次數創新高

若民眾及早通報熊出沒，野生動物官員通常能透過驅趕的方式，避免撲殺熊隻。(路透)

美西各州經歷了史上最乾旱的冬季，熊隻因大約90%食物來源枯竭，不得不憑藉靈敏嗅覺，進入人類生活圈覓食。

路透報導，科羅拉多州 屋頂鋪設工人艾里柯(Matt Errico)8月在家中如廁時，突然聽見走廊傳來聲響，起身一看，赫然看見兩隻體型約黃金獵犬大小的小熊站在走廊上，人熊對視片刻後，兩隻幼獸隨即從前門離開。艾里柯表示，以前發生過熊來翻找垃圾，但幼熊擅闖民宅還是頭一遭。他說：「我肯定沒聽過熊在屋裡，你知道嗎？幼熊竟然跑進別人家裡。」

無獨有偶，丹佛(Denver)西北方約57哩的山城格蘭比(Granby)一家電子菸商店，近期也發現黑熊闖入的蹤影。

事實上，格蘭比的案例只是美西熊群大舉進入城鎮的縮影。

專家與野生動物機構指出，度過有紀錄以來最乾旱的冬季之後，熊類賴以為生的絕大多數植物，如莓果、堅果樹大量枯竭，熊隻只好憑藉敏銳的嗅覺，走進新墨西哥州 聖塔菲(Santa Fe)的學校周遭、爬上丹佛果菜市場旁的樹上等人類聚集處覓食。

熊目擊的通報增加、人熊互動也隨之增加，多州熊隻死亡的數量也創新高，數百隻熊被安樂死、被車撞、遭槍殺甚至觸電而喪命。黑熊專家貝克曼(Jon Beckmann)形容，空前乾旱以嶄新的方式考驗人類與熊群。

科羅拉多州是全美最健康的黑熊群聚地，群隻數量介於1萬7000隻至2萬隻之間；該州人口在50年間增加逾一倍，房屋不斷擴張至熊群棲地，今年的熊隻目擊次數已超過7000次，打破2019年紀錄，且至少發生六起攻擊事件。

科羅拉多公園與野生動物局發言人李文斯頓(Jonathan Livingston)指出，約1.5%至2%的目擊事件的熊被安樂死，且衝突多始於熊隻翻找垃圾桶，最後演變成重達200磅至400磅、爪長3吋至4吋的黑熊直接闖入民宅廚房。李文斯頓表示，若民眾及早通報熊出沒，動物管制官員通常能透過驅趕的方式，避免撲殺熊隻。

新墨西哥州今年已獵殺187隻熊，創下2011年以來新高，並發生25年來第一起熊咬死人的致命攻擊事件，當局已重新安置35頭成年熊和16頭幼熊；猶他州今年已安樂死39隻熊，刷新往年紀錄。

蒙大拿州的灰熊目擊事件多到難以計算，至少已有24隻灰熊死亡，其中大多數灰熊死於攻擊人類飼養的牲畜、行人，或被車撞；今年5月，一名男子在蒙大拿州冰河國家公園(Glacier National Park)遭灰熊攻擊身亡。

內華達州熊專家希瑟萊希(Heather Reich)警告，隨著熊隻進入儲存體脂的冬眠準備期，未來幾個月的人熊衝突恐怕加劇。她說：「我們無法想像9月和10月會是什麼樣子，對我們而言，那簡直就是世界末日(Armageddon)。」

一頭闖入人類社區覓食的小熊被困在丹佛市一棟民宅外的樹上。(路透)

美西各州乾旱，造成熊的食物來源枯竭，不得不憑藉靈敏嗅覺進入人類生活圈覓食。科羅拉多泉市一處消防站監視攝影機拍到一頭黑熊現身在停車場。(路透)

一頭闖入人類社區覓食的小熊被困在丹佛市一棟民宅外的樹上。(路透)