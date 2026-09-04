我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

做醫美不求光滑前額 「策略性皺紋」正流行 保歲月痕跡

編譯陳韻涵／綜合報導
一名整形醫師正準備為客戶的注射肉毒桿菌，消除額頭皺紋。但愈來愈多人刻意保留部分皺...
一名整形醫師正準備為客戶的注射肉毒桿菌，消除額頭皺紋。但愈來愈多人刻意保留部分皺紋，追求兼具年齡感與自然表情的外貌。(路透)

肉毒桿菌等微整形療程普及，愈來愈多人刻意保留部分皺紋，追求兼具年齡感與自然表情的外貌。

華爾街日報報導，45歲的紐約企業高管史蒂芬妮·艾本德(Stephanie Abend)多年來透過肉毒桿菌消除抬頭紋，如今卻反而要求保留額頭上部分皺紋。

她認為，太過光滑的額頭容易讓人一眼識破自己做醫美療程，反而顯得刻意裝年輕。她現在依然會施打肉毒桿菌及填充劑，希望呈現適度拉提，同時保有自然歲月痕跡的效果。

紐約威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)皮膚科副教授羅西(Anthony Rossi)以「策略性皺紋」(strategic wrinkles)形容這股新風潮，並說愈來愈多30歲以上的顧客希望保留少量額頭紋及魚尾紋，讓臉部仍然可以自然皺眉、揚眉或微笑，增添個人特色與真實感，而非凝結表情。

醫美療程如今也逐漸轉向少量、多元的策略，除了降低肉毒桿菌與填充劑劑量外，許多醫師會搭配玻尿酸保濕注射劑Skinvive、射頻微針、分段式雷射等療程，改善膚質與細紋，而非徹底消除所有皺紋。

部分病患甚至透過自體脂肪移植，讓臉部維持自然飽滿感。

這些療程雖然更精細，每年的定期花費仍上看數千元。

美國整形外科醫學會(ASPS)2024年數據顯示，神經毒素注射仍是全美最受歡迎的微創美容療程，全年施打次數高達988萬次，較2023年增加4%，凸顯肉毒桿菌的需求依舊強勁，只是消費者的施打訴求改變。

40歲的德州牙齒矯正醫師蕾西·哈里斯(Lacey Harris)要求整形醫師降低肉毒桿菌劑量，希望保有自然表情，而非喪失額頭的活動能力；她寧願能露出驚訝的神情，也不要僵硬無表情。

肉毒桿菌透過暫時阻斷神經訊號放鬆肌肉，若施打過量或位置不當，可能導致眉毛下垂或產生新皺紋，如眉毛上方出現弧形皺褶，因此不少病患近年追求更保守、精準的施打方式。

另有醫師主張，改善老化不一定只能仰賴針劑注射。

紐約皮膚科醫師桃樂絲·戴(Doris Day)提倡透過臉部肌肉訓練與良好的臉部姿勢維持自然狀態，如提耳操透過活動咀嚼肌減少眉間皺紋。

羅西自己也已停止施打額頭肉毒桿菌，保留部分抬頭紋與笑紋；他認為，自然流露歲月痕跡反而更顯專業與可信，成為愈來愈多醫美顧客追求的新美學。

精華 FAQ

  • 它是指在醫美後刻意保留少量額頭紋、魚尾紋等表情線，讓臉部仍能自然皺眉、揚眉與微笑，同時維持年輕感與真實感。

  • 因為過於平滑的額頭容易被看出做過醫美，反而顯得刻意裝年輕；許多人希望外貌看起來有保養，但仍保有歲月痕跡與個人特色。

  • 肉毒桿菌仍是最受歡迎的微創療程，但民眾訴求已從全面除皺轉向精準少量施打，並搭配Skinvive、射頻微針等方式改善膚質。

華爾街

上一則

諾貝爾化學獎得主 白川英樹90歲病逝

下一則

國民黨8立委訪美 9/18赴華府與僑胞座談

延伸閱讀

瘦瘦針打3個月 沒瘦下來自行加量 5旬婦忽略胃癌警訊

瘦瘦針打3個月 沒瘦下來自行加量 5旬婦忽略胃癌警訊
63歲婦體重破百膝痛難行 縮胃繞腸一年多甩39.5公斤 免換人工膝關節

63歲婦體重破百膝痛難行 縮胃繞腸一年多甩39.5公斤 免換人工膝關節
變老不只長白髮 專家揭5個意想不到的老化跡象

變老不只長白髮 專家揭5個意想不到的老化跡象
醫藥／腎性貧血治療失效 揪出大腸癌

醫藥／腎性貧血治療失效 揪出大腸癌

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

H-1B申請費暴增至10.3萬元 台積電帶動的鳳凰城「小台灣」恐變調

2026-08-27 19:56

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見