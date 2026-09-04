做醫美不求光滑前額 「策略性皺紋」正流行 保歲月痕跡

一名整形醫師正準備為客戶的注射肉毒桿菌，消除額頭皺紋。但愈來愈多人刻意保留部分皺紋，追求兼具年齡感與自然表情的外貌。(路透)

肉毒桿菌等微整形療程普及，愈來愈多人刻意保留部分皺紋，追求兼具年齡感與自然表情的外貌。

華爾街 日報報導，45歲的紐約企業高管史蒂芬妮·艾本德(Stephanie Abend)多年來透過肉毒桿菌消除抬頭紋，如今卻反而要求保留額頭上部分皺紋。

她認為，太過光滑的額頭容易讓人一眼識破自己做醫美療程，反而顯得刻意裝年輕。她現在依然會施打肉毒桿菌及填充劑，希望呈現適度拉提，同時保有自然歲月痕跡的效果。

紐約威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)皮膚科副教授羅西(Anthony Rossi)以「策略性皺紋」(strategic wrinkles)形容這股新風潮，並說愈來愈多30歲以上的顧客希望保留少量額頭紋及魚尾紋，讓臉部仍然可以自然皺眉、揚眉或微笑，增添個人特色與真實感，而非凝結表情。

醫美療程如今也逐漸轉向少量、多元的策略，除了降低肉毒桿菌與填充劑劑量外，許多醫師會搭配玻尿酸保濕注射劑Skinvive、射頻微針、分段式雷射等療程，改善膚質與細紋，而非徹底消除所有皺紋。

部分病患甚至透過自體脂肪移植，讓臉部維持自然飽滿感。

這些療程雖然更精細，每年的定期花費仍上看數千元。

美國整形外科醫學會(ASPS)2024年數據顯示，神經毒素注射仍是全美最受歡迎的微創美容療程，全年施打次數高達988萬次，較2023年增加4%，凸顯肉毒桿菌的需求依舊強勁，只是消費者的施打訴求改變。

40歲的德州牙齒矯正醫師蕾西·哈里斯(Lacey Harris)要求整形醫師降低肉毒桿菌劑量，希望保有自然表情，而非喪失額頭的活動能力；她寧願能露出驚訝的神情，也不要僵硬無表情。

肉毒桿菌透過暫時阻斷神經訊號放鬆肌肉，若施打過量或位置不當，可能導致眉毛下垂或產生新皺紋，如眉毛上方出現弧形皺褶，因此不少病患近年追求更保守、精準的施打方式。

另有醫師主張，改善老化不一定只能仰賴針劑注射。

紐約皮膚科醫師桃樂絲·戴(Doris Day)提倡透過臉部肌肉訓練與良好的臉部姿勢維持自然狀態，如提耳操透過活動咀嚼肌減少眉間皺紋。

羅西自己也已停止施打額頭肉毒桿菌，保留部分抬頭紋與笑紋；他認為，自然流露歲月痕跡反而更顯專業與可信，成為愈來愈多醫美顧客追求的新美學。