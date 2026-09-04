不等皺紋出現 Z世代也開始注射肉毒桿菌 人數激增71%
嬰兒肉毒桿菌注射(baby Botox)醫美風潮近年興起，Z世代以下的年輕族群透過低劑量的肉毒桿菌施打額頭與眼周，藉此「預防」皺紋產生，而非等皺紋出現後才治療。
NJ.com報導，23歲的顧問海莉(Haley)已施打肉毒桿菌四年，每四個月花費約500元在額頭及眉間注射低劑量肉毒桿菌。她說：「我確實認為自己算是很早就開始這項療程。」
海莉十多歲時就在照鏡子時發現臉上出現細紋，於是找上莫里斯鎮(Morristown)一名整形外科醫師展開療程，至今從未後悔。
美國整形外科醫師協會(American Society of Plastic Surgeons)統計，2019年到2022年間，20幾歲接受肉毒桿菌或類似注射的人數激增71%，青少年群體暴增75%；聯邦法規甚至未核准未滿18歲的青少年，基於美容目的施打肉毒桿菌。
莫里斯鎮整形外科醫師格拉特(Brian Glatt)指出，「這股風潮確實很驚人，毫無疑問。」
帕拉默斯(Paramus)的皮膚科診所BAXT CosMedical醫師蕾貝卡‧巴斯特(Rebecca Baxt)說：「我很喜歡嬰兒肉毒桿菌，效果非常好。」
多位醫師分析，社群媒體盛行、遠距工作興起，加上網紅公開分享甚至代言相關品牌，多項因素共同催化這股風潮。
美國整形外科醫師協會會長、休士頓醫師巴蘇(C. Bob Basu)表示，「我們看到美國的胰妥讚化／瘦瘦針化(Ozemp-ification)」。
除女性外，男性打嬰兒肉毒桿菌的人數也迅速成長。
31歲健身教練佩爾夫斯金(Viktor Pervushkin)多年前遭拳擊導致臉部骨折，術後留下惱人的細紋，最終決定接受肉毒桿菌注射改變容貌。
佩爾夫斯金的整形外科醫師佛克(David Folk)表示，許多男性顧客常問他該如何讓皮膚看起來更年輕，「我的答案就是肉毒桿菌。」
格拉特觀察發現，許多年輕人如今將肉毒桿菌視為「時尚保養品或高檔剪髮」，或是日常保養的延伸。
肉毒桿菌1980年代最初獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准用於治療神經疾病，2002年起獲准用於美容用途，如今已是藥廠艾伯維藥品(AbbVie)去年營收超過63億元的明星產品。
這種做法是以較低劑量在額頭、眉間與眼周施打肉毒桿菌，目的不是等皺紋出現後再修補，而是先抑制細紋形成，屬於預防型醫美。 美國整形外科醫師協會統計，2019年到2022年間，20幾歲接受肉毒桿菌或類似注射的人數增加71%，青少年群體更暴增75%，顯示需求快速成長。 醫師認為，社群媒體影響、遠距工作普及、網紅公開分享與代言，都讓肉毒桿菌被年輕人視為日常保養的一部分，連男性族群的接受度也明顯提高。
精華 FAQ
這種做法是以較低劑量在額頭、眉間與眼周施打肉毒桿菌，目的不是等皺紋出現後再修補，而是先抑制細紋形成，屬於預防型醫美。
美國整形外科醫師協會統計，2019年到2022年間，20幾歲接受肉毒桿菌或類似注射的人數增加71%，青少年群體更暴增75%，顯示需求快速成長。
醫師認為，社群媒體影響、遠距工作普及、網紅公開分享與代言，都讓肉毒桿菌被年輕人視為日常保養的一部分，連男性族群的接受度也明顯提高。
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