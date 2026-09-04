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減重又修臉 愈來愈多男性走進醫美診間 1年有170萬例

編譯尤寶琪／綜合報導
既使用GLP-1藥物減重成功後，新州57歲男子又接受了深層拉皮手術。圖為他簡正前...
既使用GLP-1藥物減重成功後，新州57歲男子又接受了深層拉皮手術。圖為他簡正前(左)與醫美手術後(右)的比較。(路透)

患者和整形外科醫生表示，在暢銷減肥藥幫助更多男性減肥成功案例的推波助瀾下，愈來愈多人開始尋求針對皮膚下垂、脫髮和牙齒等問題的治療，寄望藉著醫美來改造身體。

來自新澤西州霍博肯(Hoboken)的57歲男子馬克(Mark C.)過去五年來一直在服用減肥藥物，首先是諾和諾德(Novo Nordisk)的週纖達(Wegovy)，接著是禮來藥廠(Eli Lilly)的Zepbound，並透過這些藥物減掉了50磅。隨著體重的減輕，他的臉也變得鬆弛。

「我看著鏡子裡的自己，感覺真的很好。我瘦了，感覺自己又找回了自我。但當我再次照鏡子時，我又覺得我的臉好像失去了立體感，」這位科技從業者告訴路透記者。

2026年4月，馬克選擇接受深層拉皮手術，幫助重新定位臉部深層肌肉和脂肪。

路透採訪了六位男性患者和十幾位整形外科醫生，他們表示，減肥藥物、社群媒體以及男性氣概觀念的轉變，讓愈來愈多男性選擇前往提供此類手術的診所尋求幫助。

這一趨勢反映了男性對整形手術態度的轉變，重塑了美容診所的客戶群體，並為研發快速減肥後遺症治療方法的公司創造了更多商機。

「在過去一兩年裡，我接到的男性患者數量可能翻了一番，」馬克的主治醫生、紐約面部整形外科醫生阿萊米(Sean Alemi)說道。他補充指出，大多數男性患者都是在減重後來看診，其中最常見的減重原因是GLP-1療法。

雖然女性仍然是美容療程的絕大多數客戶，但近年來男性對美容療程的需求在持續增加中。

根據「美國整形外科醫學會」(American Society of Plastic Surgeons)的數據，2024年全美男性美容手術有170萬例，包括雷射換膚(laser resurfacing)和肉毒桿菌注射(botox injection)等外科手術和微創治療。這一數字較2023年增長了2.7%。其中，超過9萬8000例為外科手術，最常見的手術包括眼瞼手術(eyelid surgery)、抽脂(liposuction)和腹部拉皮(tummy tucks)。

醫生表示，隨著更多減肥藥物上市，包括新型的口服藥片，醫美市場需求將持續成長。

美國整形外科醫學會會長巴蘇(Bob Basu)表示，截至2026年第一季度，接受外科手術的男性中就有近70%曾使用過GLP-1類藥物。

2024年全美男性接受了170萬例美容手術，常見的手術包括眼瞼手術、抽脂和腹部拉...
2024年全美男性接受了170萬例美容手術，常見的手術包括眼瞼手術、抽脂和腹部拉皮。圖為加州一家醫美診所正為一名男性客戶進行抽脂。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主因是GLP-1減重藥讓更多男性成功瘦身後，出現皮膚鬆弛、臉部凹陷與脫髮等後遺症，加上社群媒體與男性對外貌態度轉變，推動他們尋求治療。

  • 新澤西州57歲男子馬克在服用Wegovy與Zepbound減掉50磅後，因臉部鬆弛而於2026年4月接受深層拉皮手術，以重新定位臉部深層肌肉和脂肪。

  • 美國整形外科醫學會數據顯示，2024年男性美容手術有170萬例，較2023年增長2.7%，其中外科手術超過9萬8000例，醫師也預期需求還會續增。

新澤西州 減重 社群媒體

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