田納西州91歲翁 重奪征阿帕拉契山徑最年長紀錄

91歲桑德斯（Dale Sanders）在重奪「完成阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）最年長健行者」紀錄的過程中，共跌了71次。(美聯社)

美國每年有超過1400萬名長者發生跌倒事故，其中恐怕沒人比91歲的桑德斯 （Dale Sanders）跌得更頻繁了。據他統計，在重奪「完成阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）最年長健行者」紀錄的過程中，共跌了71次；其中有 6 次是他所謂的「嚴重跌倒」，包括一次導致他短暫住院，以及另一次發生在距終點僅200碼處。但這些都未能讓他半途而廢，放棄這條全長2193英里（3530公里）、從喬治亞州的斯普林格（Springer）山延伸至緬因州 卡塔丁（Katahdin）山的步道。

美聯社報導，阿帕拉契山徑保護協會將「全程徒步」定義為，在一年內以任何順序完成步道所有路段，期間允許暫停休息。桑德斯於去年9月6日從西維吉尼亞州出發，沿途迂迴穿梭並短暫休息，最終在周一（8月31日）登上緬因州最高峰，並在山頂的標示牌前祈禱。他說，他必須感謝上帝，也必須感謝支援團隊以及所有幫助他走到這裡的人。

籌劃已久的復出

被山友暱稱為「灰鬍子」（Grey Beard）的桑德斯，於2017年以82歲高齡首度創下阿帕拉契山徑紀錄。四年後，他83歲、綽號「靈活遊牧者」（Nimblewill Nomad）的朋友M. J.埃伯哈特（Eberhart）奪下此頭銜；但短短數月內，桑德斯便宣布了他的復出計畫。

桑德斯這次的挑戰比首趟旅程艱難得多，儘管經過六個月的訓練，他說重返步道時體能狀態並非最佳。他上個月表示，他總是得提醒自己「我已經91歲了，像這樣長距離健行，正在開創先例」。

91歲的桑德斯（Dale Sanders）在緬因州蒙森以北的百英里荒野中涉水穿過大威爾遜溪。(美聯社)

六月，桑德斯在佛蒙特州中部的基靈頓（Killington）山下山時，於一處巨石區向前撲倒，腿部、手臂和手都擦傷。他說，感謝上帝他沒有骨折，但受了不少傷；他沒有擦掉血跡，只是繼續前進。

幾周後，桑德斯感到左臂麻木，最後被送往緬因州的一家醫院。醫生起初擔心是中風，後來證實只是神經受壓迫；雖然很快便獲准恢復健行，但桑德斯一度考慮放棄。八月初，他返回田納西州 家中陪伴妻子，她的母親剛過世，而妻子說服他堅持下去。

使命在途中發生變化

桑德斯最美好的日子是在賓州度過的，在那裡他享受著維護良好的步道，以及「步道天使」送來的點心。他說，當人們在步道上照顧你，並送上焦糖冰沙時，那些岩石就無關緊要了。

事實上，桑德斯在步道健行者中已成為某種程度的明星，數以千計的人在社群媒體上追蹤他，這讓桑德斯感到驚訝，也促使他將使命擴展到不僅是奪回紀錄。他說，他想奪回紀錄，但現在那只是次要的，目前最重要、也是讓他感到驚訝的是，人們從他的努力中獲得動力與鼓勵。

埃文森（Meredith Ewenson）於六月在新罕布夏州帶另外十名女性進行健行時遇見桑德斯，她表示，桑德斯不僅體現「萬事皆有可能」的理念，更彰顯了旅程本身才是最重要的道理。

隔天早上，當桑德斯在再次啟程前跳起「勝利之舞」時，埃文森和其他人紛紛為他歡呼。她表示，自己的第一反應是「哇，他的行動力簡直超狂」，那張臉配上那副身軀根本說不通，她無法理解，他怎麼可能在這年紀還擁有如此超乎尋常的體能。

步道之外的探險

桑德斯於1935年出生在肯塔基州，當時距阿帕拉契山徑完工還有兩年。童年時期因身材矮小常遭霸凌，他透過體操和游泳等運動建立了自信。他後來曾服役於海軍，並在公園與休閒部門任職多年，於2002年退休。

桑德斯還保持著多項與年齡相關的紀錄，包括成為划船橫越密西西比河全線的最年長者；這趟為期87天的旅程，是他在87歲生日當天啟程的。

在這次重返阿帕拉契山徑的冒險中，桑德斯充滿活力地克服了倒伏樹木或陡峭攀爬等障礙，儘管在某天12英里（19公里）的行程接近尾聲時，他開始有些步履蹣跚。他躺在步道上，表示需要小睡片刻，隨即短暫入睡；兩分鐘後，他起身繼續上路。

在這次重返阿帕拉契山徑的冒險中，桑德斯充滿活力地克服了倒伏樹木或陡峭攀爬等障礙。(美聯社)