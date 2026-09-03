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想省學費？全美這10所大學 最易申請獎助學金

編譯周靜芝／綜合報導
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維吉尼亞州華盛頓與李大學提供的平均獎助學金達7萬1985元。(美聯社)
維吉尼亞州華盛頓與李大學提供的平均獎助學金達7萬1985元。(美聯社)

隨著部分大學學費每年超過10萬元，近日一項研究顯示，就學相關費用已成為準大學生的最大障礙。消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，但家庭通常不需支付全額學費，除了教育部提供的聯邦資助與各州補助外，愈來愈多學校正向學生提供更多的獎助學金，而其中10所大學對大一新生的財務補助平均滿足率達90%、甚至100%。

根據教育金融與貸款公司學貸美(Sallie Mae)近期發布的「美國大學費用支付現況」(How America Pays for College)報告，在2025-26學年間，學生及家長平均花費約3萬5000元於學費、雜費、教材費、食宿費、科技設備費及其他支出。在多數情況下，家庭會動用儲蓄及其他資源來支付這筆費用，包括獎學金、兼職工作，以及聯邦和私人學生貸款。

教育服務公司「普林斯頓評論」(The Princeton Review)總編輯佛拉內克(Robert Franek)表示，在所有的資金來源中，依表現評估的獎學金(merit aid)是一項未被充分利用的資源；這些獎學金，學生無需償還，「這一點非常重要」。

追蹤大學學費與獎學金狀況的「大學理事會」(College Board)最新數據顯示，在2014-15至2024-25學年間，院校提供的獎助學金總額增長了24%，達到851億元。2024-25學年間，院校提供的資金約占大學與研究生所有獎學金的一半。

財務資助對學生選擇大學的影響日益加深，根據教育軟體公司Ellucian的最新報告，近九成(89%)學生表示，若能獲得更多獎助學金，他們會選擇另一所大學。該報告調查對象為全美超過2000名現任及準大學生。

「普林斯頓評論」依各大學財務資助的慷慨程度以及學生對資助方案的滿意度，進行了排名。該公司2027年版「最佳大學」指南，是以2025-26學年對17萬名學生的調查所編製；學費為截至6月、下個學年的數據。

全美財務資助前10名大學 資料來源：全美大學財務資助統計指南
全美財務資助前10名大學 資料來源：全美大學財務資助統計指南

普林斯頓大學提供的平均獎助學金達8萬837元。(美聯社)
普林斯頓大學提供的平均獎助學金達8萬837元。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，隨著部分大學學費每年超過10萬元，就學相關費用已成為準大學生面臨的最大障礙，包含學費、雜費、教材與食宿等支出都相當可觀。

  • 根據College Board數據，2014-15至2024-25學年間，院校提供的獎助學金總額成長24%，達到851億元，且2024-25學年約占大學與研究生所有獎學金的一半。

  • 普林斯頓評論依財務資助慷慨程度與學生滿意度排名，文中提到有10所大學對大一新生的補助平均滿足率達90%甚至100%，代表學生更可能以較少自付成本入學。

教育部 學貸

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