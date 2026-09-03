避免川普簽證威脅 哈佛擬在歐洲、加拿大開辦MBA課程
哈佛大學商學院研議在歐洲與加拿大提供企業管理碩士(MBA)課程，若成真將打破僅在波士頓授課的傳統，考慮此舉的原因可能是為了因應川普政府去年威脅要停發國際學生簽證。
英國金融時報(Financial Times)報導，知情人士透露，哈佛商學院去年與潛在合作夥伴洽談，包括葡萄牙的新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院及多倫多大學。
洛桑管理學院校長巴赫(David Bach)證實，去年在國際學生簽證面臨威脅後，雙方曾進行初步討論，內容包括由哈佛教師授課、讓MBA一年級生在洛桑管理學院上課，洛桑也可能參與部分教學。
哈佛商學院也證實，一年前確實有進行海外運作相關討論，「在簽證環境不明朗之際，我們在美國以外地區評估各種選項。很幸運的，簽證最後並未受限，因此沒有進行進一步評估」。
不過，在本月稍早，哈佛大學校董會成員庫耶爾(Mariano-Florentino Cuéllar)表示，哈佛整體而言正「積極評估在海外設立據點」。
他表示，哈佛「本質上是一所美國機構，但同時也是一所肩負全球角色、與世界各地維持廣泛關係的大學」。
這些討論也反映出外界對國際學生在美國發展前景的更廣泛憂慮。過去兩年來，美國大學對國際學生的招生人數一直在下降，原因包括移民與就業限制，以及當前的政治氛圍，都令申請者卻步。
相關討論也凸顯哈佛大學為保住聯邦補助款與白宮角力。川普政府指控該校未能遏止反猶太主義並限制言論自由，並透過削減聯邦補助、祭出懲罰措施，施壓校方改革治理。
之後哈佛大學成功透過法律程序，暫緩川普政府部分措施，但仍遭削減若干聯邦補助，同時也面臨政府對美國高等教育界施加的更廣泛壓力，要求大學接受更多政治審視。
其他美國商學院也已擴大海外布局。例如，芝加哥大學布斯商學院已在海外設立校區並建立合作夥伴關係。
哈佛過去曾在海外為企業主管開設短期課程，但若把最具代表性的兩年制MBA課程搬到美國以外地區，將打破該校長期以來只在波士頓校區進行實體MBA教學的傳統。這所常春藤盟校的兩年制MBA學費為17萬元。
主要是因川普政府曾威脅停發國際學生簽證，校方為降低招生與教學風險，曾評估在美國以外地區提供MBA課程的可能性。 知情人士指出，哈佛曾與葡萄牙新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院及多倫多大學等校接觸，討論合作辦學的可行性。 除了簽證不確定性，文章也顯示國際學生對美國留學前景更保留，且哈佛正與白宮就聯邦補助與治理改革角力，壓力延伸至整體高等教育。
精華 FAQ
主要是因川普政府曾威脅停發國際學生簽證，校方為降低招生與教學風險，曾評估在美國以外地區提供MBA課程的可能性。
知情人士指出，哈佛曾與葡萄牙新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院及多倫多大學等校接觸，討論合作辦學的可行性。
除了簽證不確定性，文章也顯示國際學生對美國留學前景更保留，且哈佛正與白宮就聯邦補助與治理改革角力，壓力延伸至整體高等教育。
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