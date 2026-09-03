避免川普簽證威脅 哈佛擬在歐洲、加拿大開辦MBA課程

哈佛大學(圖)商學院研議在歐洲與加拿大提供企業管理碩士課程。(美聯社)

哈佛大學商學院研議在歐洲與加拿大 提供企業管理碩士(MBA)課程，若成真將打破僅在波士頓授課的傳統，考慮此舉的原因可能是為了因應川普 政府去年威脅要停發國際學生簽證 。

英國金融時報(Financial Times)報導，知情人士透露，哈佛商學院去年與潛在合作夥伴洽談，包括葡萄牙的新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院及多倫多大學。

洛桑管理學院校長巴赫(David Bach)證實，去年在國際學生簽證面臨威脅後，雙方曾進行初步討論，內容包括由哈佛教師授課、讓MBA一年級生在洛桑管理學院上課，洛桑也可能參與部分教學。

哈佛商學院也證實，一年前確實有進行海外運作相關討論，「在簽證環境不明朗之際，我們在美國以外地區評估各種選項。很幸運的，簽證最後並未受限，因此沒有進行進一步評估」。

不過，在本月稍早，哈佛大學校董會成員庫耶爾(Mariano-Florentino Cuéllar)表示，哈佛整體而言正「積極評估在海外設立據點」。

他表示，哈佛「本質上是一所美國機構，但同時也是一所肩負全球角色、與世界各地維持廣泛關係的大學」。

這些討論也反映出外界對國際學生在美國發展前景的更廣泛憂慮。過去兩年來，美國大學對國際學生的招生人數一直在下降，原因包括移民與就業限制，以及當前的政治氛圍，都令申請者卻步。

相關討論也凸顯哈佛大學為保住聯邦補助款與白宮角力。川普政府指控該校未能遏止反猶太主義並限制言論自由，並透過削減聯邦補助、祭出懲罰措施，施壓校方改革治理。

之後哈佛大學成功透過法律程序，暫緩川普政府部分措施，但仍遭削減若干聯邦補助，同時也面臨政府對美國高等教育界施加的更廣泛壓力，要求大學接受更多政治審視。

其他美國商學院也已擴大海外布局。例如，芝加哥大學布斯商學院已在海外設立校區並建立合作夥伴關係。

哈佛過去曾在海外為企業主管開設短期課程，但若把最具代表性的兩年制MBA課程搬到美國以外地區，將打破該校長期以來只在波士頓校區進行實體MBA教學的傳統。這所常春藤盟校的兩年制MBA學費為17萬元。

芝加哥大學布斯商學院已在海外設立校區並建立合作夥伴關係。(美聯社)