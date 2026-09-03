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26州推大學「3年制學位」 省時省錢卻批評聲浪不減

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國早期的大學在殖民時期仿效牛津(圖)、劍橋採三年制，直到19世紀因公立高中體系...
美國早期的大學在殖民時期仿效牛津(圖)、劍橋採三年制，直到19世紀因公立高中體系尚未完備，才逐漸轉為四年制。(美聯社)

因應高昂學費壓力與職場快速變遷，只需修滿90學分即可取得大學學士學位的「三年制學位」在各地興起。蘭德(RAND)智庫研究顯示，全美已有26州的高等教育院校推出三年制學分課程，成為非傳統學生速取學位的選擇，卻也招致教育界的激辯與質疑。

美聯社報導，34歲的西姆斯(Giles Sims)必須負擔妻子與寡母的生活費用，卻因沒有大學學位而求職不順；亟需大學文憑的他選擇就讀鹽湖城私校恩賽學院(Ensign College)，該校近來已將所有學士學位改為修課時數少於傳統四年制的三年制課程。

西姆斯坦言無法負擔離開職場四年的代價，「那感覺像永遠一樣漫長，三年讓我覺得沒那麼可怕」。

蘭德統計，截至今年春季，已有26州的大學開設至少減少一項學分的三年制學士學位，時至5月已有119項公開課程。

支持者認為，三年制學位是解決大學學費危機並幫助非傳統學生的良好替代辦法；不過，批評者擔憂，這會限縮學生的學習內容、混淆雇主判斷、限制研究所升學選擇，並在需要州立執照的專業領域造成困擾。

美國大學教授協會(AAUP)主席沃夫森(Todd Wolfson)直言：「這不是創新，這是馬虎了事。」

傳統的四年制學士學位必須修滿120學分，而新型的三年制課程最低只需要90學分。

三年制學位在英國、印度、法國、義大利等國行之有年，但是申請美國研究所的學生可能需補修學分。

美國高等教育史學者瑟林(John Thelin)指出，美國早期的大學在殖民時期仿效牛津、劍橋採三年制，直到19世紀因公立高中體系尚未完備，才逐漸轉為四年制。

2009年，賓州大學高等教育研究所創辦主任贊斯基(Robert Zemsky)於「新聞周刊」撰文倡議，讓三年制學位重返美國。

2022年，隨著學費負擔問題加劇，贊斯基再次推動此構想，成立「三年制大學交換計畫」(College-in-3 Exchange)，吸引數十所高校加入。

2023年，西北部大學校院審議委員會(Northwest Commission on Colleges and Universities)率先核准恩賽學院與愛達荷楊百翰大學(Brigham Young University-Idaho)的減學分課程，其他認證機構隨後跟進。

目前，私立非營利學校提供75%的三年制課程，多以線上授課、壓縮選修課為主，其中商業、行銷及資訊學(information science)等學位較易縮短課程內容，工程與教育等專業則因學分要求嚴格而難以壓縮。

蘭德政策研究員詹娜·克雷默(Jenna Kramer)指出，涉及州立執照的科系是最大隱憂，而研究所是否承認三年制學歷，目前也缺乏統一標準。

西姆斯選擇就讀鹽湖城三年制課程的私校恩賽學院。(美聯社)
西姆斯選擇就讀鹽湖城三年制課程的私校恩賽學院。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主要是為了回應高昂學費壓力與學生必須兼顧工作、家庭的現實。三年制學位可讓人更快完成學業，減少離開職場與負擔生活成本的時間。

  • 根據蘭德研究，截至今年春季，全美已有26州的大學開設至少1項減學分的三年制學士課程，5月時共有119項公開課程，且多集中於私立非營利學校。

  • 批評者擔心課程縮短會壓縮學習內容，讓雇主與研究所難以判讀學歷，也可能影響需要州立執照的專業領域，導致升學與執業出現認證問題。

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