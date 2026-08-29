車牌識別攝影機掀隱私外洩爭議 破壞案頻傳 厭惡不分黨派

車牌識別攝影機引發民眾抱怨，監視系統大廠Flock Safety的許多攝影機遭人開槍、噴漆或鋸斷。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國車牌識別攝影機因蒐集大量車輛行蹤而引發隱私反彈，Flock等設備在多地遭破壞，甚至出現跨黨派支持的抗議與停約潮。

華盛頓郵報 18日報導，車牌識別攝影機引發民眾抱怨，網路流傳分享如何破壞攝影設施的教學影片，不少Flock廠牌監視系統遭人開槍、噴漆或鋸斷，來自不同背景的民眾都曾遭控破壞設備，包括大學生、電腦工程師，甚至空軍工程師。

根據「反監控地圖專案」(DeFlock.org)網站追蹤統計，全美各地目前部署大約13萬多台自動牌識別器。這些設備在人工智慧(AI)輔助下成為執法部門偵查利器，卻因隱私外洩疑慮引起輿論譴責。

正以無黨籍身分角逐田納西州 聯邦眾議員的37歲河流嚮導海米爾曼(Adam Heimerman)說，上班途中看到這些監控設備總是感到非常刺眼，意味美國正轉變成警察國家的另一個跡象。

田州布朗特郡(Blount County)警長辦公室指出，海米爾曼今年7月對四台車牌識別攝影機開槍，其中一台位於教堂附近，當時許多信徒聚集在教堂裡。

Flock Safety是自動牌識別監控技術領域最大業者之一，經常成為輿論撻伐目標。Flock Safety在全美6000多個社區架設監視攝影機，每月記錄高達200億次車牌掃描。

反對政府監控的非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)研究部主任曼尼斯(Eleni Manis)表示，民眾對追蹤設施的批評「跨越了黨派的界線」。

曼尼斯說：「身為美國人，我們想開車去哪裡就去哪裡、想什麼時候開車就什麼時候開車，追蹤毀掉了所有人的這項自由。這是為什麼會激怒大家的部分原因。」

Flock並未回應華郵採訪要求，但公司曾為產品辯護說，產品協助偵破無數案件，包括協助追查去年布朗大學(Brown University)校園槍擊案槍手身分。

根據「反監控地圖專案」數據，由於社區對於車牌辨識攝影器反彈強烈，過去幾個月全國約有100個轄區暫停或取消合約。

某些民眾則轉為自己動手「行俠仗義」，例如把設備噴上紅漆、駕駛皮卡卡車衝撞攝影器立柱，或者在鏡頭前貼上貼紙。某些網路教學影片分享如何拆除設施或用雷射筆干擾設施的方法。包括保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)在內等知名網紅都對破壞行為表示讚許。

反川派共和黨組織「林肯計畫」(Lincoln Project)共同創辦人威爾森(Rick Wilson)最近在播客節目詳細說明如何在網路上買到干擾自動牌識別器的雷射筆。

上個月，西維吉尼亞州一名20歲男子因破壞Flock攝影機遭逮捕而面臨起訴，許多臉書網友幫忙辯護，提供虛假的不在場證明。