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麻州致命車禍最低 密西西比州最危險

編譯陳韻涵／綜合報導
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國家公路交通安全管理局數據顯示，密西西比州每10萬居民致命車禍發生率為24.9，...
國家公路交通安全管理局數據顯示，密西西比州每10萬居民致命車禍發生率為24.9，堪稱全美開車最危險的州。圖為密州公路巡警對正準備將一名車禍傷患患送醫。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Priority Tire根據NHTSA 2023年數據指出，密西西比州致命車禍率全美最高，麻州則最低；鄉村道路風險與駕駛安全習慣被認為是關鍵因素。

線上輪胎零售商Priority Tire分析國家公路交通安全管理局(NHTSA)數據發現，密西西比州每10萬居民致命車禍的發生率最高，堪稱全美開車最危險的州，懷俄明州與新墨西哥州分居第二、三名，而麻州的致命車禍發生率則是全美最低。

今日美國報報導，Priority Tire本月發布的數據，分析NHTSA既有最新年度2023年的各州致命車禍數據，並比對每州致命車禍數量與人口數，算出每10萬居民的致命車禍發生率。

2023年，每10萬人就有9.6起致命車禍；密西西比州的發生率為24.9，超過全美平均的兩倍，全年共記錄732起致命車禍。

懷俄明州全年發生144起致命車禍，發生率為每10萬居民24.7。

新墨西哥州以20.7排名第三，接著依序為南卡羅來納州(19.5)、阿肯色州(19.4)、阿拉巴馬州(19.1)、田納西州(18.6)、蒙大拿州(18.4)、肯塔基州(18)，以及路易斯安納州(17.7)。

密西西比州的732起致命車禍，較2022年的703起增加4%；懷俄明州的總數則從134起增加至144起，成長7%。

新墨西哥州的趨勢則相反，致命車禍數量從2022年的466起降至2023年的437起，減少6%；南卡羅來納州的跌幅4%，阿肯色州則減少6%。

Priority Tire總裁切爾尼亞克(Dimitri Chernyak)表示，鄉村道路可能是致命車禍發生率偏高的原因之一，因為這類道路速限高卻缺乏妥善維護，且發生意外後距離醫院的距離較遠。

麻州是交通最安全的州，每10萬居民致命車禍發生率僅4.9，為全美最低。紐約州以5.7緊追在後，羅德島州、新澤西州與夏威夷州則並列6.5。

這項分析發現，部分州在年度間出現顯著變化。羅德島州2022年到2023年間致命車禍數量增加37%，愛達荷州增加28%，愛阿華州則增加12%。另有些州出現驟減情況，如阿拉斯加州的致命車禍減少27%，夏威夷州下降20%，麻州則減少21%。

切爾尼亞克建議駕駛人繫好安全帶、疲勞時適時休息，並確實做好車輛保養，包括檢查輪胎胎紋與胎壓等。

麻州是全美交通最安全的州，每10萬居民致命車禍發生率僅4.9件。圖為麻州州警攔下...
麻州是全美交通最安全的州，每10萬居民致命車禍發生率僅4.9件。圖為麻州州警攔下交通，協助一隻身陷公路車陣中的小狗脫困。(美聯社)

精華 FAQ

  • 密西西比州的致命車禍率最高，每10萬居民達24.9起，全年共732起，明顯高於全美平均9.6起，顯示其道路安全風險居全美之冠。

  • 麻州在這項分析中最低，每10萬居民僅4.9起致命車禍，居全美最安全州；紐約州5.7起居次，羅德島、新澤西與夏威夷則並列6.5起。

  • Priority Tire總裁指出，鄉村道路可能是重要原因之一，因為這類道路速限高、維護較差，且事故後距離醫院較遠；同時也建議繫安全帶、避免疲勞駕駛並定期保養車輛。

密西西比州 麻州 新墨西哥州

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