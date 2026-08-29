德州69號公路熱到爆裂 高溫考驗陸路基礎建設

因應極端氣候，土木工程師開始利用氣候資料選擇適合的瀝青黏著劑或塑膠聚合物，提高路面穩定性。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國今夏異常高溫讓道路、橋梁與鐵路頻傳隆起、變形與損壞，德州69號公路事件成為縮影，也凸顯基礎建設正面臨氣候變遷考驗。

今夏高溫異常，公路、鐵路與橋梁接連出現受熱變形、隆起甚至損壞的情況，凸顯基礎建設面臨新型態氣候的嚴峻考驗。

華盛頓郵報 報導，今年7月下旬，德州 格林維爾(Greenville)市郊69號公路一段路面不耐高溫而膨脹，並在接縫處隆起約2呎。一輛黑色皮卡車當時以時速約30哩衝上這處小坡，騰空數呎後重摔落地，目擊者驚呼：「天哪！太狂了！」

這段影片立刻在網路上瘋傳，但這起馬路隆起的事件並非特例；科學家指出，今年7月是美國本土48州有紀錄以來最熱的月份。極端高溫不僅可能軟化瀝青，還會讓混凝土路面、鐵軌及高架電線受熱膨脹變形，其中混凝土路面受熱膨脹後隆起，甚至斷裂的現象被稱為「爆裂」(blowup)。

威斯康辛州今夏發布全州警示，提醒民眾留意路面隆起；馬里蘭州錫弗納帕克(Severna Park)附近的97號州際公路與路易斯安納州希夫波特市(Shreveport)附近的49號州際公路也曾因路面爆裂封閉搶修。

路州運輸部工程師諾斯(David North)說：「今年初夏時就開始出現這種情況，隨著氣溫升高，數量激增。」諾斯表示，路面爆裂的情況難以預測，往往發生在一瞬間。

不只路面，橋梁同樣受到高溫影響。新澤西州1972年啟用、橫跨波因特普萊森特運河的升降橋，今夏因橋梁零件受熱損壞，無法正常升降，迄今已四度封閉；新州運輸部正與顧問評估改善方案。專家認為，前述問題反映基礎建設無法因應近年的氣候變遷。北卡羅來納州立大學工程學教授安德伍德說：「人們已經意識到，道路規範與標準是靜態的，但氣候模式卻是動態且會改變的。」

早在2017年，安德伍德就提出警告，若不調整施工方式，極端高溫將威脅道路安全。

目前聯邦官員已開發線上工具，利用各地氣候資料協助工程師選擇適合的瀝青黏著劑或塑膠聚合物，提高路面穩定性；新澤西州停止鋪設瀝青覆蓋的混凝土道路，並計畫整修287號州際公路沿線約11哩的路段。

此外，聖安東尼奧、鳳凰城與洛杉磯等城市試行反光「涼爽路面」，減少路面吸熱。

今年夏天異常高溫，造成北達科塔州境內94號州際公路路面受熱變形隆起。(北達科塔州公路巡警)