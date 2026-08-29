德州69號公路熱到爆裂 高溫考驗陸路基礎建設
美國今夏異常高溫讓道路、橋梁與鐵路頻傳隆起、變形與損壞，德州69號公路事件成為縮影，也凸顯基礎建設正面臨氣候變遷考驗。
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美國今夏異常高溫讓道路、橋梁與鐵路頻傳隆起、變形與損壞，德州69號公路事件成為縮影，也凸顯基礎建設正面臨氣候變遷考驗。
今夏高溫異常，公路、鐵路與橋梁接連出現受熱變形、隆起甚至損壞的情況，凸顯基礎建設面臨新型態氣候的嚴峻考驗。
華盛頓郵報報導，今年7月下旬，德州格林維爾(Greenville)市郊69號公路一段路面不耐高溫而膨脹，並在接縫處隆起約2呎。一輛黑色皮卡車當時以時速約30哩衝上這處小坡，騰空數呎後重摔落地，目擊者驚呼：「天哪！太狂了！」
這段影片立刻在網路上瘋傳，但這起馬路隆起的事件並非特例；科學家指出，今年7月是美國本土48州有紀錄以來最熱的月份。極端高溫不僅可能軟化瀝青，還會讓混凝土路面、鐵軌及高架電線受熱膨脹變形，其中混凝土路面受熱膨脹後隆起，甚至斷裂的現象被稱為「爆裂」(blowup)。
威斯康辛州今夏發布全州警示，提醒民眾留意路面隆起；馬里蘭州錫弗納帕克(Severna Park)附近的97號州際公路與路易斯安納州希夫波特市(Shreveport)附近的49號州際公路也曾因路面爆裂封閉搶修。
路州運輸部工程師諾斯(David North)說：「今年初夏時就開始出現這種情況，隨著氣溫升高，數量激增。」諾斯表示，路面爆裂的情況難以預測，往往發生在一瞬間。
不只路面，橋梁同樣受到高溫影響。新澤西州1972年啟用、橫跨波因特普萊森特運河的升降橋，今夏因橋梁零件受熱損壞，無法正常升降，迄今已四度封閉；新州運輸部正與顧問評估改善方案。專家認為，前述問題反映基礎建設無法因應近年的氣候變遷。北卡羅來納州立大學工程學教授安德伍德說：「人們已經意識到，道路規範與標準是靜態的，但氣候模式卻是動態且會改變的。」
早在2017年，安德伍德就提出警告，若不調整施工方式，極端高溫將威脅道路安全。
目前聯邦官員已開發線上工具，利用各地氣候資料協助工程師選擇適合的瀝青黏著劑或塑膠聚合物，提高路面穩定性；新澤西州停止鋪設瀝青覆蓋的混凝土道路，並計畫整修287號州際公路沿線約11哩的路段。
此外，聖安東尼奧、鳳凰城與洛杉磯等城市試行反光「涼爽路面」，減少路面吸熱。
因為今年夏季高溫異常，路面材料受熱膨脹，接縫處隆起約2呎；一輛皮卡以約30哩時速衝上去後騰空重摔，畫面才會引發關注。 文章提到混凝土路面會發生「爆裂」，鐵軌與高架電線也可能變形；新澤西州一座升降橋因零件受熱損壞而多次封閉，顯示影響範圍很廣。 聯邦已提供氣候工具協助選材，讓工程師挑選合適瀝青黏著劑或塑膠聚合物；新澤西調整鋪設方式並整修路段，部分城市也試行反光涼爽路面。
精華 FAQ
因為今年夏季高溫異常，路面材料受熱膨脹，接縫處隆起約2呎；一輛皮卡以約30哩時速衝上去後騰空重摔，畫面才會引發關注。
文章提到混凝土路面會發生「爆裂」，鐵軌與高架電線也可能變形；新澤西州一座升降橋因零件受熱損壞而多次封閉，顯示影響範圍很廣。
聯邦已提供氣候工具協助選材，讓工程師挑選合適瀝青黏著劑或塑膠聚合物；新澤西調整鋪設方式並整修路段，部分城市也試行反光涼爽路面。
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