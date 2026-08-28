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花21年挑戰50州50場馬拉松 47歲女醫師下月達標

編譯中心／綜合報導
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克拉克的賽事充滿意外插曲，例如阿拉斯加州比賽途中曾有一頭駝鹿不願讓路。(示意圖，...
克拉克的賽事充滿意外插曲，例如阿拉斯加州比賽途中曾有一頭駝鹿不願讓路。(示意圖，美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州47歲家庭醫學醫師克拉克歷經21年跑遍美國49州，預計9月26日在懷俄明州完成第50場馬拉松，並為血癌研究與患者援助募款1萬元。

俄亥俄州47歲家庭醫學醫師凱瑟琳・克拉克(Kathryn Clark)即將完成一項歷時21年的長跑挑戰。她已在美國49個州完成49場馬拉松，預計9月26日在懷俄明州傑克遜霍爾馬拉松(Jackson Hole Marathon)跑完第50場，完成「50州50場馬拉松」的目標；在這場最終賽事，她也將為血癌研究及患者援助募款1萬元。

克拉克目前是克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的家庭醫學醫師，也是四個兒子的母親。

她接受「眾生相」(People)專訪時表示，完成這項挑戰讓她「情緒複雜」，但最主要的感受是感激，「我很感激自己有機會完成這件事，也很感謝我的身體一直配合」，同時也坦言，「很欣慰，它快要結束了！」

克拉克20多歲時開始跑步。當時她與丈夫及三個孩子搬到外州生活，跑步成為照顧年幼孩子期間實際又省錢的運動方式。她說，跑步不受時間限制，可以自行決定跑多久，「你只需要一雙跑鞋」。

21年間，克拉克在各州留下許多特殊回憶。她表示，猶他州的賽事最具挑戰性；科羅拉多州則是她接受膝蓋手術、停跑五年後重新參加馬拉松的第一場。夏威夷之行適逢夫妻結婚10周年，亞利桑納州則是她首次為血癌相關公益募款。

她還記得，南達科他州的比賽從「瘋馬紀念碑」(Crazy Horse Memorial)日出時分出發；北卡羅來納州參賽時，她仍在哺乳最小的孩子；北達科他州則是她首次完全獨自旅行參賽。芝加哥馬拉松期間，她和朋友還一起刺上相同的刺青。

其他賽事也充滿意外插曲。阿拉斯加州比賽途中曾有一頭駝鹿(moose)不願讓路；密蘇里州比賽時，她曾在賽道上照料一名失去意識的參賽者，直到救護人員抵達；內華達州時，她和朋友甚至跑去參加一對同機旅客在拉斯維加斯舉行的婚禮；喬治亞州則創下她個人最快成績。

對克拉克而言，這項長達21年的挑戰，也成為適應人生變化的歷程。她說，這段經歷讓她學會適應，在生活情況不斷改變之際持續調整。

9月26日完成懷俄明州最後一場馬拉松後，克拉克還沒有確定下一步。她笑說：「我不知道！我願意接受建議。」她考慮過走訪美國所有國家公園，或訓練參加鐵人三項，但無論選擇什麼，未來都會包含更多旅行與冒險。

俄亥俄州47歲家庭醫學醫師凱瑟琳・克拉克，預計9月26日將在懷俄明州完成「50州...
俄亥俄州47歲家庭醫學醫師凱瑟琳・克拉克，預計9月26日將在懷俄明州完成「50州50場馬拉松」的目標。(示意圖，美聯社)

精華 FAQ

  • 因為她用了21年完成「50州50場馬拉松」挑戰，已在美國49個州跑完49場，預計9月26日在懷俄明州補上最後1場，正式達成目標。

  • 她在懷俄明州的最終賽事將同步為血癌研究及患者援助募款1萬元，讓這項個人成就也延伸為支持病患與醫療研究的公益行動。

  • 她表示感受複雜但以感激為主，也很欣慰即將結束；這段經歷讓她學會適應變化。至於下一步，她尚未決定，考慮國家公園或鐵人三項。

俄亥俄州 懷俄明州 亞利桑納州

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