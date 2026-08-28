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2類司機工作護腦 失智機率最低

編譯廖振堯／綜合報導
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居住在複雜環境如街道密集、眾多交叉路口的人， 需建立複雜的腦內地圖，可能有助保護...
居住在複雜環境如街道密集、眾多交叉路口的人， 需建立複雜的腦內地圖，可能有助保護大腦。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

研究顯示，需持續即時導航的計程車與救護車司機，死於阿茲海默症的風險最低，可能與海馬體長期受訓練、複雜空間地圖能力較強有關。

兩項研究顯示，有些工作似乎更能保護大腦：計程車司機、救護車司機死於阿茲海默症的機率，低於幾乎所有其他職業。

每日郵報(Dailymail)報導，2024年一項研究分析了2020年1月至2022年12月期間900萬份美國人死亡證明，在443種職業中，計程車和救護車司機死於阿茲海默症的風險最低。在調整年齡、性別、種族、民族、教育程度等因素後，大約每100名計程車和救護車司機中有一人死於阿茲海默症，而整體人群的比率為每60人有一人。阿茲海默症在美國影響700萬人。

並非所有駕駛類工作都有此現象，研究人員推論降低阿茲海默症風險的關鍵不在於駕駛本身，而是持續即時導航，也就是持續判斷自身位置、追蹤目的地、更新腦內地圖。所以路線較固定的駕駛員例如公車司機或飛行員，似乎並不像計程車和救護車司機擁有類似優勢。

研究人員認為，這些工作與患病機率較低的關聯主要是海馬體，即大腦中負責記憶和空間導航的部分。海馬體是阿茲海默症最早損害的大腦區域之一，最早出現的症狀之一便是空間導航和定向障礙，有時甚至在明顯的記憶喪失之前就已經出現。

在2000年的一項里程碑研究中，神經科學家比較了倫敦有計程車執照的駕駛和非計程車司機的大腦，發現成年人大腦的某些區域會在持續的導航需求下發生可測量的變化。

為了獲得執照，倫敦計程車司機必須記住查令十字街(Charing Cross)方圓6哩內、超過2萬5000條街道的路線，通常需要三到四年才能嫻熟。研究人員發現，倫敦計程車司機的後海馬體灰質明顯較多。灰質是負責處理資訊和記憶的大腦核心，而後海馬體則是灰質中專門掌管「空間定位」與「導航記憶」的關鍵區域。這些區域灰質減少、萎縮時，就是失智症最具指標性的早期大腦結構變化。

還有一項研究指出，建立複雜的腦內地圖可能也有幫助。2023年研究人員以機器學習模型分析一個超過2萬2500人的全國性資料集，以84%的準確率預測了哪些區域的阿茲海默症發病率較高。居住在複雜環境如街道密集、眾多交叉路口、各種各樣的景點和地標、多條路徑選擇的人，患阿茲海默症的可能性較低。

救護車司機死於阿茲海默症的機率，低於幾乎所有其他職業。(美聯社)
救護車司機死於阿茲海默症的機率，低於幾乎所有其他職業。(美聯社)

精華 FAQ

  • 研究分析900萬份美國死亡證明後發現，在443種職業中，計程車司機與救護車司機死於阿茲海默症的風險最低，且在調整人口變項後仍維持相同趨勢。

  • 研究人員認為，真正有利的是持續即時導航與更新腦內地圖，而不是開車本身。因此路線固定的公車司機或飛行員，並未顯示出與計程車、救護車司機相同的優勢。

  • 海馬體負責記憶與空間導航，也是阿茲海默症最早受損的區域之一。長期進行複雜導航訓練的人，後海馬體灰質可能較多，這或許能降低失智相關風險。

阿茲海默症

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