1對109歲老友長壽秘訣：保持社交、堅持鍛鍊、健康飲食

只有0.03%的美國人能活到百歲。圖為密蘇里州一處安養院的五名百歲人瑞。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 109歲的博格斯與隆恩相識80餘年，靠著規律鍛鍊、健康飲食與持續社交，成為長壽又充滿活力的老友典範。

只有0.03%的美國人能活到百歲，而桃樂西·博格斯(Dorothy Boggess)很幸運，她與結識80餘年的好友薇爾瑪·隆恩(Velma Long)都活到了109歲，兩人的長壽秘訣便是堅持鍛鍊、健康飲食、保持社交。

華盛頓郵報 報導，博格斯和隆恩在華盛頓特區及其周邊地區比鄰而居多年。年輕時，他們一起上健身課，還在博格斯家的後院為孩子們舉辦生日派對。如今，他們很難像以前那樣經常見面，但幾乎每天都會通電話。

今年5月博格斯109歲生日時，邀請隆恩去她的教堂慶祝；本月輪到博格斯去隆恩的教堂共度109歲生日。今年兩人生日都穿著舒適的鞋子，但隆恩78歲的女兒菲莉絲·瓦倫丁(Phyllis Valentine)提到，她母親100歲生日時，還能穿著高跟鞋跳舞。

她們堅持鍛鍊、健康飲食，博格斯每天早上都是一貫的程序：在廚房裡做運動。她會插上老式音響播放「Cha Cha Slide」，然後一手扶著料理台，來回擺動雙腿，彎曲膝蓋、下沉臀部、扭動身軀。她的架子上放著一個馬克杯，上面寫著「109歲，依然精彩」。

她們盡可能地保持活躍，博格斯還在69歲時學會游泳，她說這是她最引以為傲的成就。她兒子肯尼斯(Kenneth Boggess)表示，「我只能說我為她感到非常驕傲，我也為那些支持她的人感到驕傲。」

當被問及長壽秘訣時，兩人說是保持社交。隆恩和博格斯積極參與教會、社區、社交俱樂部、姊妹會的活動，隆恩說她經常和女兒菲莉絲一起出門，「女兒總是堅持要我一起去，我說我真的太老了，她說妳一點也不老。大家都喜歡見到妳，喜歡見到像妳這個年紀的人。」菲莉絲則說：「現在我朋友都說她也是他們的媽媽了。」

博格斯和隆恩自70年代退休後，都遊歷過許多地方：博格斯在地下室的牆上貼著一張她去過的國家清單，按字母順序排列，從阿根廷到土耳其都有；隆恩則鍾愛百慕達、蒙特婁、夏威夷。菲莉絲說隆恩喜歡坐飛機，去年她帶著隆恩來到德州，參加隆恩母校150周年校慶活動，「飛機降落在奧斯汀時，她像個孩子一樣望著窗外。我問她在想什麼呢？她說從沒想過還能回來。」

雖然她們透過教會、子女認識了許多朋友，但與從23歲就認識的老朋友相處，感覺還是有別於他人，像博格斯逗得隆恩開懷大笑的功力無人能及。肯尼斯說，她們已經是多年老友，關係很親密又很了解彼此。「我們失去了很多摯友，」博格斯說，「現在我們還能運作自如，真是個奇蹟。」

都為109歲的隆恩和博格斯，積極參與教會、社區、社交俱樂部、姊妹會的活動。(示意圖，美聯社)