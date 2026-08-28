我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

1對109歲老友長壽秘訣：保持社交、堅持鍛鍊、健康飲食

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
只有0.03%的美國人能活到百歲。圖為密蘇里州一處安養院的五名百歲人瑞。(美聯社...
只有0.03%的美國人能活到百歲。圖為密蘇里州一處安養院的五名百歲人瑞。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

109歲的博格斯與隆恩相識80餘年，靠著規律鍛鍊、健康飲食與持續社交，成為長壽又充滿活力的老友典範。

只有0.03%的美國人能活到百歲，而桃樂西·博格斯(Dorothy Boggess)很幸運，她與結識80餘年的好友薇爾瑪·隆恩(Velma Long)都活到了109歲，兩人的長壽秘訣便是堅持鍛鍊、健康飲食、保持社交。

華盛頓郵報報導，博格斯和隆恩在華盛頓特區及其周邊地區比鄰而居多年。年輕時，他們一起上健身課，還在博格斯家的後院為孩子們舉辦生日派對。如今，他們很難像以前那樣經常見面，但幾乎每天都會通電話。

今年5月博格斯109歲生日時，邀請隆恩去她的教堂慶祝；本月輪到博格斯去隆恩的教堂共度109歲生日。今年兩人生日都穿著舒適的鞋子，但隆恩78歲的女兒菲莉絲·瓦倫丁(Phyllis Valentine)提到，她母親100歲生日時，還能穿著高跟鞋跳舞。

她們堅持鍛鍊、健康飲食，博格斯每天早上都是一貫的程序：在廚房裡做運動。她會插上老式音響播放「Cha Cha Slide」，然後一手扶著料理台，來回擺動雙腿，彎曲膝蓋、下沉臀部、扭動身軀。她的架子上放著一個馬克杯，上面寫著「109歲，依然精彩」。

她們盡可能地保持活躍，博格斯還在69歲時學會游泳，她說這是她最引以為傲的成就。她兒子肯尼斯(Kenneth Boggess)表示，「我只能說我為她感到非常驕傲，我也為那些支持她的人感到驕傲。」

當被問及長壽秘訣時，兩人說是保持社交。隆恩和博格斯積極參與教會、社區、社交俱樂部、姊妹會的活動，隆恩說她經常和女兒菲莉絲一起出門，「女兒總是堅持要我一起去，我說我真的太老了，她說妳一點也不老。大家都喜歡見到妳，喜歡見到像妳這個年紀的人。」菲莉絲則說：「現在我朋友都說她也是他們的媽媽了。」

博格斯和隆恩自70年代退休後，都遊歷過許多地方：博格斯在地下室的牆上貼著一張她去過的國家清單，按字母順序排列，從阿根廷到土耳其都有；隆恩則鍾愛百慕達、蒙特婁、夏威夷。菲莉絲說隆恩喜歡坐飛機，去年她帶著隆恩來到德州，參加隆恩母校150周年校慶活動，「飛機降落在奧斯汀時，她像個孩子一樣望著窗外。我問她在想什麼呢？她說從沒想過還能回來。」

雖然她們透過教會、子女認識了許多朋友，但與從23歲就認識的老朋友相處，感覺還是有別於他人，像博格斯逗得隆恩開懷大笑的功力無人能及。肯尼斯說，她們已經是多年老友，關係很親密又很了解彼此。「我們失去了很多摯友，」博格斯說，「現在我們還能運作自如，真是個奇蹟。」

都為109歲的隆恩和博格斯，積極參與教會、社區、社交俱樂部、姊妹會的活動。(示意...
都為109歲的隆恩和博格斯，積極參與教會、社區、社交俱樂部、姊妹會的活動。(示意圖，美聯社)

精華 FAQ

  • 博格斯與隆恩都認為，長壽關鍵在於堅持鍛鍊、健康飲食，以及維持社交生活。她們不但長年保持活動，也透過教會、社區和家人互動，讓身心都保持活力。

  • 兩人自23歲起相識，80餘年來住在華盛頓特區及周邊地區，長年比鄰而居，退休後仍幾乎每天通電話。深厚的了解與彼此陪伴，是友誼長久的重要原因。

  • 博格斯每天早上都會在廚房做運動，還曾在69歲學會游泳；隆恩則熱衷參與活動、旅行，甚至能在100歲時穿高跟鞋跳舞。她們用行動證明年齡不等於停下來。

華盛頓郵報

上一則

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要

下一則

中國孤兒被領養 截肢華裔青年上大學前駕駛ATV不幸身亡

延伸閱讀

退休後的甜蜜負擔

退休後的甜蜜負擔
桃莉芭頓的老派愛情：結婚58年 與老公愛開露營車野餐「維持浪漫」

桃莉芭頓的老派愛情：結婚58年 與老公愛開露營車野餐「維持浪漫」
桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成

桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成
失蹤10年愛貓奇蹟返家 英女30歲生日迎驚喜「牠竟還記得我」

失蹤10年愛貓奇蹟返家 英女30歲生日迎驚喜「牠竟還記得我」

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻