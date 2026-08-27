我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

機票一年貴逾25% 為何專家卻說現在搭飛機更便宜？

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要

中央社27日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
UCLA新成立數位人文系，把AI與數位工具應用到社會學、考古、歷史、種族與性別研...
UCLA新成立數位人文系，把AI與數位工具應用到社會學、考古、歷史、種族與性別研究。示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加大與UCLA相繼推出AI相關學位與學程。
  • 重點二：專家強調AI時代人文教育更能訓練價值判斷。
  • 重點三：課程同時重視AI倫理、應用實作與錯假資訊辨識。

隨著人工智慧（AI）進入各產業，美國大學無論人文或理工科系，開設AI學位蔚為風潮。專家指出，在AI時代，人文素養比以往更顯重要，人們必須思考「我們是誰、我們應該做什麼事」。

洛杉磯時報」今天報導，隨著新學年展開，南加州大學（USC）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）加入這波AI高等教育熱潮，陸續推出相關學位與學程，有的培養學生開發AI，也有把AI工具應用在人文學科。

哈佛教育研究所教授霍恩（Michael Horn）在這篇報導中指出，美國大學紛紛開設AI學位，主要是在回應市場需求，學生與家長都希望所學與未來產業更直接相關。

霍恩指出，對工學院來說，開設AI學位意味「AI不只是寫程式」，而是延伸應用到不同領域；對人文學科來說，「AI時代，人文教育比以往任何時候都更重要」，因為透過人文教育，人們思考「我們是誰，我們應該做什麼」的問題。

南加大在工程學院今年新開設大學部4年制的「人工智慧學程」。這個學位不僅教學生怎麼用AI，而是培養學生設計並且建構AI系統，應用在新藥開發、機器人與農業領域。

南加大校方指出，這個學程強調AI倫理課程，教出來的學生懂得技術面與產業應用之外，從必修一學期的AI倫理課上，讓學生討論AI可能造成什麼樣的後果，例如：自動駕駛的車輛撞傷人，誰應該負責？

AI能提高工作效率，但不能取代人類下判斷。南加大電機與電腦工程教授安納瓦倫（Murali Annavaram）指出，AI模型很容易給答案，但學生必須要有判斷力。他比喻AI就像「計算機」，幫助學生不用背公式，但學生仍要有能力判定答案是否正確、合理。

UCLA新成立數位人文系，把AI與數位工具應用到社會學、考古、歷史、種族與性別研究。這個新系所是從2011年開設的數位人文副修發展而來，隨著修課人數增加，進一步升格為獨立學系。

UCLA歐洲語言與跨文化研究教授普雷斯納（Todd Presner）從歷史角度理解AI。他指出，AI不是2022年隨著ChatGPT出現才突然冒出來，AI的發展累積了70年來的研究成果，可追溯至1940年代末、1950年代初對語言統計的研究。

普雷斯納在課堂上，先要求學生利用語言模型建立一段歷史敘事，之後用AI刻意改動並操弄內容，讓學生親自體驗AI怎麼製造錯誤資訊、扭曲事實。

精華 FAQ

  • 南加大工程學院新設4年制人工智慧學程，重點不只教學生使用AI，而是訓練他們設計、建構AI系統，並把技術應用到新藥開發、機器人與農業等領域。

  • 專家指出，AI可以提供答案，卻不能取代人類思考價值與責任。人文教育能引導學生思考「我們是誰、應該做什麼」，並培養判斷力與倫理意識。

  • UCLA把AI與數位工具結合社會學、歷史、考古等研究，並在課堂上讓學生先用語言模型寫歷史敘事，再刻意修改內容，親身體驗AI如何產生錯誤資訊與扭曲事實。

洛杉磯 南加大 UCLA

上一則

面對反對聲浪 ICE仍簽約購買電擊手套

延伸閱讀

MIT警告：AI已能令人信服地完成絕大部分大學部作業

MIT警告：AI已能令人信服地完成絕大部分大學部作業
中國AI快速成長 是因為科學家很懂如何把研究變現

中國AI快速成長 是因為科學家很懂如何把研究變現
哈佛商學院699元網課 講師竟是AI分身

哈佛商學院699元網課 講師竟是AI分身
全球最頂尖的數學家也擔心自己受到AI衝擊

全球最頂尖的數學家也擔心自己受到AI衝擊

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻
美國海軍航艦華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防

美國海軍航艦華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防