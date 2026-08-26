Z世代花兩萬元布置宿舍影片引起網路瘋傳 不同世代價值觀形成對比

學生宿舍裡訂製的櫥櫃，藏著迷你小冰箱。（美聯社）

雅虎 生活新聞(Yahoo Life)25日報導，Z世代(Gen Z)耗資兩萬布置宿舍的開箱影片頻頻引起網路瘋傳，這股趨勢背後蘊含的意義遠遠超過美學，除了反映年輕人如何認真看待離家之後「第二個家」，也凸顯不同世代價值觀的強烈對比。

對於入住大學宿舍，以往是到居家用品連鎖店Bed, Bath & Beyond購買一套單人加大尺寸(extra-large twin)寢具組，頂多再添上一盞檯燈或海報就大功告成，但這樣的日子已不復返。如今打造一個呈現完美美學、精心布置的宿舍房間，可能要花上數周甚至數月。某些學生不惜砸下重金，只為了擁有美輪美奐的房間。

密西西比州設計師雪莉‧蓋茨(Shelly Gates)去年在TikTok推出「宿舍開箱」系列影片引起熱烈迴響。她接受眾生相雜誌(People)訪問時說，高檔客製化宿舍布置服務費用最高要2萬元。

宿舍房間開箱影片在TikTok等社群媒體 爆紅，網路世界開始沉迷於顏色搭配、有著名字字母刺繡的抱枕以及客製化櫥櫃、用來擺放名牌包的展示架，這種為之著迷的現象呼應了網路上另一股更大潮流：對美國南部大型公立大學文化的迷戀，例如姐妹會招生風潮。

在德州 沃斯堡(Fort Worth)執業已有18年的室內設計師夏儂‧鮑爾(Shannan Bower)，幾年前開始把宿舍布置納入業務範疇。她表示，Z世代年輕人在新冠疫情期間花了大量時間待在家裡與室內，深刻體認到居住環境如何影響內心感受。

鮑爾指出，布置宿舍不僅是為了在社群媒體秀出漂亮照片而已，學生們追求客製化與舒適感，還有能在忙碌一天之後回去能有真正歸屬感的空間，「宿舍不再只是僅有四面牆、一張床跟幾張海報而已」。

納許維爾(Nashville)兩名全職媽媽茱莉‧福克斯(Julie Beth Fox)與凱莉·卡貝爾(Kari Cabale)在孩子上幼稚園時認識，如今孩子都已20多歲。大女兒上密西西比州立大學(Mississippi State University)時，福克斯希望女兒能在控制預算的前提下打造美麗空間，以免其他孩子將來花錢也有樣學樣。

福克斯在卡貝爾協助下完成布置任務，後來聯手創立公司為其他家長提供宿舍布置諮詢，諮詢起價100元，客戶多半只從亞馬遜(Amazon)或HomeGoods採購。