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「當網紅」Z世代夢想 大學搶開課 但魅力、氣場是教不來的

編譯彭馨儀／綜合報導
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內容創作者艾莎・畢斯利認為，擁有數位形象和個人品牌非常重要。(美聯社)
內容創作者艾莎・畢斯利認為，擁有數位形象和個人品牌非常重要。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Z世代把當網紅視為新美國夢，帶動大學紛開內容創作課程。
  • 重點二：ASU與雪城大學設新學位輔修，教授影像、播客與數位創業技能。
  • 重點三：專家警告網紅市場已飽和，成功靠氣場與利基，未必能穩定糊口。

對Z世代(Gen Z)來說，「當網紅」(Influencing)已成新美國夢。面對超過半數年輕人表達想成為內容創作者的趨勢，各大學紛紛搶開學位與課程，將「網紅經濟」視為招生的新商機。

亞利桑納州立大學(ASU)「華特．克隆凱特新聞與大眾傳播學院」近期宣布設立「內容創作」學士學位，專為希望透過影片頻道獲利或將社群媒體作為職業的學生提供培訓。課程涵蓋「如何成為網紅」到播客製作，並安排學生至洛杉磯工作室進行畢業專案；雪城大學(Syracuse University)也在今年秋季推出跨學科輔修課程，培養學生在內容創作、數位創業與線上業務生態系統所需的技能。

如今漸少年輕人將大學視為通往傳統白領階級與向上流動的保障。蓋洛普(Gallup)民調顯示，對高等教育缺乏信心的美國成年人比率，從2015年的10%暴增至2024年的32%，主因是高昂學費及認為課程無法應對現代職場。面對人工智慧(AI)衝擊、學貸新規及對新鮮人不友善的就業市場，高盛(Goldman Sachs)估計2027年規模將接近5000億元的全球網紅經濟，反而成為年輕人的職涯新靈感。

儘管許多內容創作相關科系的學生可能希望成為網路紅人，但鳳凰城的內容創作者艾莎・畢斯利(Aiesha Beasley)表示，即使沒有這樣的夢想，她也認為像ASU這類課程仍具有價值，「如今，擁有數位形象和個人品牌非常重要。」

她表示，建立自己的平台並在網路上展現個人品牌，可以幫助人們拓展人脈，並獲得原本可能無法接觸的機會或進入的場合。

雪城大學網紅經濟中心執行長施拉姆(Ryan Schram)指出，內容創作輔修課程開闢了10年前不存在的就業大門。近年大學生活更成為網紅素材寶庫，例如網紅艾莉克斯．厄爾(Alix Earle)在邁阿密大學就讀期間暴紅，如今單篇Instagram限時動態業配高達45萬元。

康乃爾大學傳播系副教授達菲(Brooke Erin Duffy)分析，疫情期間的裁員潮加上TikTok崛起，促使年輕人尋求新型工作模式。然而，南加州大學(USC)副教授納格爾(Freddy Tran Nager)警告，網紅市場已高度飽和，「網紅的成功率跟演員差不多。」

納格爾強調，品牌方預算縮水與AI技術夾擊，多數網紅僅能勉強糊口，建議有志從事內容創作的學生尋找利基(niche)，最好能選修文學或神學等第二主修，並保有傳統正職工作，才能在現實的職場環境中站穩腳跟。

不過美聯社報導，大學開「網紅學位」恐怕只是招生花招，外州學生在ASU學雜食宿每年就要6萬元。分析師提醒，雖然全美創作者收入今年破200億元，但絕大多數錢進不到口袋，且個人魅力教不出來，要在鏡頭前吸引人，完全依靠個人「氣場與能量」。

亞利桑納州立大學「華特．克隆凱特新聞與大眾傳播學院」(圖)宣布設立「內容創作」學...
亞利桑納州立大學「華特．克隆凱特新聞與大眾傳播學院」(圖)宣布設立「內容創作」學士學位。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為Z世代把內容創作視為新職涯選項，超過半數年輕人想當創作者。大學看準這股需求，也把網紅經濟當成招生與課程創新的新商機。

  • ASU設立內容創作學士，教學生經營影片頻道、播客與社群變現，並安排洛杉磯畢業專案；雪城大學則推出跨學科輔修，培養內容創作與數位創業能力。

  • 專家認為網紅市場已高度飽和，品牌預算縮水又受AI夾擊，多數人難以靠此穩定維生；真正的吸引力與個人氣場也不是課堂能教出來的。

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