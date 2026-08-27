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找到了嗎？網紅博流量 大筆現金藏各城市角落 全美掀尋金熱

編譯俞仲慈／綜合報導
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美國網紅為了博取流量，將大筆現金裝在袋內，藏在各大城市角落，大撒幣手法吸引許多網...
美國網紅為了博取流量，將大筆現金裝在袋內，藏在各大城市角落，大撒幣手法吸引許多網友關注；示意圖。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國網紅把現金藏進零食袋、信封等物品，吸引民眾尋寶。
  • 重點二：相關帳號遍及20多座城市，累積超過700萬粉絲。
  • 重點三：藏金影片帶來龐大流量，也讓帳號與平台分潤獲利。

美國網紅為了博取流量，將大筆現金裝在袋內，藏在各大城市角落，大撒幣手法吸引許多網友關注，掀起一股尋金熱潮。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，網紅索普拉諾(Tony Soprano)戴上白色手套將一疊厚厚紙鈔放進薯片空袋，然後丟在公園樹下，然而路過民眾絲毫沒有意識到財富近在咫尺，隨後社群平台Instagram帳號@nyc_money_hunt發布藏金影片並公開喊話：「撿到錢全歸你！找到錢後記得關注我們！」

近來社群平台陸續湧現此類大撒幣帳號，激發網友們在各地搜尋可能藏在糖果袋、信封、鑰匙鎖、外賣盒、油漆罐，甚至籃球、橄欖球等物品裡的白花花現金，儘管尋金活動與推廣特定目標有關，然而唯一爆紅的只有帳號本身。

CBS調查發現，遍及20多座城市、約50多個帳號累計超過700萬粉絲。英國里茲大學媒體暨傳播學院(University of Leeds School of Media and Communication)講師勞赫伯格(Jessica Rauchberg)指出：「這與一個更大的文化現象有關，反映我們當前的處境，通膨加劇且經濟充滿不確定性。」

日前NYC Money Hunt將一大疊現金裝進密封袋，放在史泰登島(Staten Island)一家購物中心柱子下的水坑，在影片發布後，大批汽車與行人湧向停車場尋金，因此擁有大量粉絲的大撒幣帳號得以透過Facebook、YouTube等網路平台，創造數百萬流量並收取更多分潤。

負責全美藏金活動的PassPass總裁格羅夫斯(Kristopher Groves)證實，旗下@PassPassChicago每月帶來1億至1億5000萬次點閱率：「如果他們夠精明，這類內容可以透過其他管道賺錢。」並以有人駕駛藍寶堅尼(Lamborghini)跑車飛奔藏金處，強調活動絕不會曇花一現：「人類歷史上什麼時候討厭過白送的鈔票？」

NYC Money Hunt發布的影片即使沒有任何可辨識的特徵或訊息，卻仍在Instagram累積超過40萬網友追蹤，當NYC Money Hunt將一大筆現金裝入紐約市皇后區牙買加的連鎖餐廳Juici Patties外帶盒，並放置在布魯克林(Brooklyn)一家分店角落時，一位新員工得知自家店舖就是藏金處，又驚又喜之餘，也開始關注該帳號：「這很有趣，給大家帶來希望，很多人真的需要錢。」

網紅藏錢處包括公園樹下、購物中心柱子下、甚至餐廳角落；示意圖。(美聯社)
網紅藏錢處包括公園樹下、購物中心柱子下、甚至餐廳角落；示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 多個美國網紅把現金藏進零食袋、外賣盒等物品，再把藏金影片上傳社群平台，鼓勵民眾去找錢。這種刺激性內容迅速吸引注意，進而形成尋金熱潮。

  • CBS調查指出，相關帳號遍及20多座城市，合計約有50多個帳號，粉絲數超過700萬。除了Instagram，也透過Facebook、YouTube等平台擴散，帶來大量點閱與追蹤。

  • 里茲大學講師認為，這反映通膨加劇與經濟不確定的現實，民眾對白送現金特別敏感。PassPass也指出，這類內容不只帶來流量，還可能透過其他管道持續變現。

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